CCTV直擊│油麻地夾公仔機被撬毀兌幣機偷$750 警追緝3男賊

油麻地彌敦道562號地下一間夾公仔舖，今（４日）早上7時48分，店舖負責人報案指舖人一個兌幣機被撬壞，警員到場翻看cctv片段，發現今凌晨約4時半，有三名男子用鉗剪毀兌幣機的鎖頭，偷去約750元現金。

由店主提供的cctv顯示，約凌晨4時33分，兩賊穿連帽衛衣及戴口罩，進入店內，其間聽到疑為剪鎖的嘈雜聲音，約3分鐘得手後離去。

店主表示，開業2年首次發生偷竊案。雖然店舖位於彌敦道，但店門口向油旺里內街，深夜很少途人經過，因而令賊人較易落手。

警方表示，店內cctv拍到三名男子進入店內，剪爛兌幣機鎖頭偷去750元，其後往咸美頓街方向逃去，警員到場搜索賊蹤初步無發現。