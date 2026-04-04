CCTV直擊│油麻地夾公仔機被撬毀兌幣機偷$750 警追緝3男賊
更新時間：10:03 2026-04-04 HKT
發佈時間：10:03 2026-04-04 HKT
發佈時間：10:03 2026-04-04 HKT
油麻地彌敦道562號地下一間夾公仔舖，今（４日）早上7時48分，店舖負責人報案指舖人一個兌幣機被撬壞，警員到場翻看cctv片段，發現今凌晨約4時半，有三名男子用鉗剪毀兌幣機的鎖頭，偷去約750元現金。
由店主提供的cctv顯示，約凌晨4時33分，兩賊穿連帽衛衣及戴口罩，進入店內，其間聽到疑為剪鎖的嘈雜聲音，約3分鐘得手後離去。
店主表示，開業2年首次發生偷竊案。雖然店舖位於彌敦道，但店門口向油旺里內街，深夜很少途人經過，因而令賊人較易落手。
警方表示，店內cctv拍到三名男子進入店內，剪爛兌幣機鎖頭偷去750元，其後往咸美頓街方向逃去，警員到場搜索賊蹤初步無發現。
最Hit
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
2026-04-03 19:21 HKT
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
2026-04-04 11:53 HKT
六合彩｜8000萬復活節金多寶攪珠結果 頭獎一注中幸運兒擸8114萬 齊來對冧巴 !
2026-04-04 21:33 HKT