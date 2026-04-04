復活節假期東九龍一連兩日打擊醉駕及非法賽車 共拘5男 檢冰毒私煙

東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人一連兩日於復活節假期（四月二日至三日），在區內展開「追捕者」（QUICKCHASER）及「火炬」（FOSSINGTON）交通執法行動，於區內的主要幹道打擊酒後駕駛及非法賽車。

行動中，人員觀察到有電單車懷疑高速行駛，並在車群中穿插。人員拘捕兩名年齡分別35歲及37歲本地男電單車司機，涉嫌「非法賽車」、「危險駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」等。

另外，人員在行動中拘捕三名本地男私家車司機，年齡介乎28至43歲，分別涉嫌「酒後駕駛」、「藏毒」、「管有未完稅香煙」、「無牌駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」。人員在其中一名被捕男子的私家車内撿獲少量懷疑冰毒及二千六百支懷疑私煙。行動中撿獲的毒品總市值約一千元，而撿獲的私煙市值約五千元，應課稅值約一萬元。

所有被捕人已獲准保釋候查，須於五月上旬向警方報到。其中兩輛涉案電單車亦被警方扣留調查。

東九龍總區交通部將持續執法，打擊危險駕駛及酒後駕駛。警方提醒駕駛人士，上述嚴重罪行一經定罪，可能面臨監禁及停牌處分。警方會繼續採取執法行動，以維護道路安全，保障市民生命財產，呼籲駕駛者切勿以身試法。