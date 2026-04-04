馬鞍山路私家車扭軚閃避前車捱貨車撞 兩男輕傷送院
更新時間：04:00 2026-04-04 HKT
發佈時間：04:00 2026-04-04 HKT
發佈時間：04:00 2026-04-04 HKT
馬鞍山昨晚（3日）發生驚險交通意外。深夜11時許，一輛私家車沿馬鞍山路往市中心方向行駛，至錦泰苑對開時，懷疑因閃避前方突然停下落客的車輛，遭後方一輛疑收掣不及的貨車撞向車尾。兩名男司機受傷清醒，由救護車送院治理。
私家車橫亘快線 貨車失控撞欄停路肩
意外發生後，涉事私家車車尾嚴重損毀，橫亘在快線中央；而尾隨的貨車則在碰撞後失控，撞向左邊鐵欄，最終停在路肩位置。由於衝擊力大，途經的駕駛人士擔心有人被困車內，隨即報警求助。
救援人員接報趕至現場，證實兩車司機均已自行脫困，並無受傷受壓。兩名男司機分別受輕傷，經現場初步包紮後，由救護車送往醫院進一步治理。
據了解，私家車司機向警方報稱，事發時前方有一輛車突然停下，隨後更有乘客下車。私家車司機見狀立即扭軚閃避，惟尾隨的貨車疑因收掣不及，猛烈撞向私家車車尾導致意外。
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