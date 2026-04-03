紅磡鶴園街33歲老闆倒斃店舖 死因待查
更新時間：22:08 2026-04-03 HKT
發佈時間：22:08 2026-04-03 HKT
發佈時間：22:08 2026-04-03 HKT
紅磡鶴園街9至11A號一店鋪，今日（4月3日）下午近6時，33歲姓許店舖男負責人，被親屬發現倒臥店內失去知覺。警方消防接報趕至，當場證實男子死亡。
警方現場沒有發現遺書，據了解，事主在店舖內被發現時，身旁有一輛已啟動的電單車；另外事主生前曾因生活問題不開心。目前案件被列作「屍體發現 」，其死因有待驗屍後確定。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：shallwetalk.hk
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：openup.hk
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