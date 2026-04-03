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復活清明長假｜港島警方跨部門反爆竊 海陸空高調巡查半山及南區屋苑

突發
更新時間：21:50 2026-04-03 HKT
發佈時間：21:50 2026-04-03 HKT

因應復活節清明長假期，市民外遊及外出活動增加，入屋爆竊風險相對提升，警方港島總區衝鋒隊野外巡邏隊聯同西區、中區、灣仔區、東區警區、水警南分區、特遣隊、機動部隊、軍裝巡邏小隊，港島總區無人機隊及政府飛行服務隊，展開為期數日的跨部門聯合反爆竊行動。

行動中，人員重點巡查及高調巡邏香港島半山郊區及港島南區水域一帶鄰近屋苑的山坡與密林，並按策略於不同時段及地點設置路障截查可疑車輛及人士。警方無人機隊及政府飛行服務隊亦於上述地點進行夜間空域巡邏，強化執法效能。

警方呼籲市民外出前應確保門窗鎖上及防盜系統正常運作，並避免存放貴重物品或大量現金於單位內。如市民透過屋苑閉路電視或留意到住所附近的山坡有可疑活動或可疑人士出沒，應立即報警求助。警方會繼續與社區保持緊密聯繫，加強警民合作，並透過情報主導部署，配合不定時巡邏及跨部門聯合行動，攜手打擊罪案，保障市民財產安全。

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