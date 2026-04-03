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泰式奶茶包裝藏氯胺酮 酒店內番梘藏冰毒 海關拘兩男檢340萬元貨

突發
更新時間：18:51 2026-04-03 HKT
發佈時間：18:51 2026-04-03 HKT

香港海關在周三及周四（4月1及2日）先後偵破一宗航空旅客及一宗市內販毒案件，檢獲市值340萬元的各類毒品，包括3.1公斤氯胺酮、1.7公斤可卡因及1.7公斤冰毒。行動中海關拘捕兩名男子，分別報稱為酒吧服務員及廚師。

首宗案件發生於4月1日，關員在香港國際機場透過風險評估，截查一名由泰國曼谷飛抵本港的男子。經清關檢查後，海關在其隨身行李內的泰式奶茶包裝中，發現約3.1公斤懷疑氯胺酮。涉案的43歲本地男子隨即被捕，據悉其職業為酒吧服務員。

第二宗案件則涉及市區毒品活動。海關毒品調查科根據情報分析，於4月2日在油麻地一帶展開反毒品行動，其間人員發現一名41歲外籍男子形跡可疑，遂對上前截查，並將他押解至其租住的酒店房間搜查。

其後，海關在房內檢獲約1.7公斤懷疑可卡因、約1.7公斤懷疑冰毒，以及一個懷疑毒品吸食工具及一批包裝工具，該名報稱為廚師的外籍男子被當場拘捕。海關證物圖片提到，涉案毒販費盡心思，將一批冰毒藏於番梘內，企圖掩人耳目。

海關毒品調查科毒品調查第一組調查主任陳佩兒表示，兩名被捕人士已被各控以一項「販運危險藥物」罪名，案件將於明日（4月4日）在觀塘裁判法院提堂。海關呼籲市民，切勿貪圖利益而參與販毒，亦不要在未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送物件進出香港，或提供個人資料及地址代收包裹。

海關毒品調查科毒品調查第一組調查主任陳佩兒
海關毒品調查科毒品調查第一組調查主任陳佩兒

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