海關截查巴拿馬抵港貨物 檢獲28萬元受管制乾魚翅
更新時間：15:21 2026-04-03 HKT
發佈時間：15:21 2026-04-03 HKT
發佈時間：15:21 2026-04-03 HKT
香港海關人員昨日（4月2日）透過風險評估，在香港國際機場查檢一批由巴拿馬抵港、報稱載有乾魚肚的貨物。 經查檢後，海關人員在該批貨物內發現6箱共重約162公斤的懷疑受管制乾魚翅，市值約28萬元。案件已轉交漁農自然護理署跟進調查。
根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進出口瀕危物種，一經定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年。市民可透過海關24小時熱線182 8080、舉報罪案專用電郵帳戶[email protected]，或網上表格舉報懷疑走私活動。
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