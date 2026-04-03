有片│西九龍公路的士切線撞電單車 外賣員飛彈10米外 網民：「直情要攞佢命！」

今日（3日）上午11時18分，西九龍公路往尖沙咀方向、近南昌公園對開發生交通意外，涉及的士、電單車及私家車，其中25歲男鐵騎士倒地手腳受傷，送廣華醫院治理。有途經司機表示，傷者為外賣員。

網上流出車CAM片段，可見當時的士行左一線，電單車及私家車分別行左二線及三線，其間的士切往二線，猛撞行駛中的電單車，鐵騎士當場人車分離，電單車倒下撞到隔鄰線的私家車，再反彈至二線，擱在的士左車身旁邊，而鐵騎士則飛彈10米外路面，幸未有被私家車輾過。路面遺下一盒外賣。

發帖者留言，表示受傷鐵騎士可聯絡他取車CAM影片，但不少網民建議他「直接交片俾警方」，又指責的士司機不顧路面情況，「深仇大恨，直情要攞佢命！」、「真係差啲無命、謀殺，如果快線後車收唔到，真係成個人碌過都似」。

警方表示，西九龍公路往尖沙咀方向，25歲姓蔡男子駕駛電單車沿二線行駛，而私家車則行三線，其間姓蔡（62歲）男子駕駛的士行一線，其間擬切往二線，與電單車相撞，電單車再撞私家車，意外中電單車司機手腳受傷清醒送院治理。