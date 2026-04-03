珍惜生命｜觀塘女子企跳 消防氣墊戒備
更新時間：11:57 2026-04-03 HKT
發佈時間：11:57 2026-04-03 HKT
發佈時間：11:57 2026-04-03 HKT
今（3日）晨11時許，觀塘開源道觀塘廣場一名33歲女子危站停車場高層位置，情緒激動，途人見狀報警，消防到場鋪開氣墊戒備，同時召來警方談判專家，約兩小時後，事主態度軟化，被消防抱回安全位置，受事件影響，現場交通受阻。
消息稱，事主受感情問題困擾，家人今日上午發現遺書後急忙報案求助，幸最終談判專家勸回事主。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：shallwetalk.hk
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：openup.hk
最Hit
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
2026-04-03 19:21 HKT
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
2026-04-04 11:53 HKT
六合彩｜8000萬復活節金多寶攪珠結果 頭獎一注中幸運兒擸8114萬 齊來對冧巴 !
2026-04-04 21:33 HKT