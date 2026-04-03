珍惜生命｜觀塘女子企跳 消防氣墊戒備

今（3日）晨11時許，觀塘開源道觀塘廣場一名33歲女子危站停車場高層位置，情緒激動，途人見狀報警，消防到場鋪開氣墊戒備，同時召來警方談判專家，約兩小時後，事主態度軟化，被消防抱回安全位置，受事件影響，現場交通受阻。

消息稱，事主受感情問題困擾，家人今日上午發現遺書後急忙報案求助，幸最終談判專家勸回事主。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：shallwetalk.hk

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

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