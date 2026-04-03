太子道東三車相撞6人傷包括1男童 往觀塘交通受阻
更新時間：11:07 2026-04-03 HKT
發佈時間：11:07 2026-04-03 HKT
發佈時間：11:07 2026-04-03 HKT
今（3日）早上10時14分，新蒲崗太子道東發生三車相撞意外，涉及私家車、輕型貨車及專線小巴，意外中有6人受傷，包括2女3男1男童。現場所見，小巴擋風玻璃爆裂，輕型貨車車尾被撞毀，私家車車尾被撞凹，警方正調查意外原因。
據了解，私家車為前車，到達上址時因應交通狀況收慢，輕型貨車亦收慢，惟尾隨小巴收掣不及撞輕貨車尾，再撞私家車尾。
意外中，私家車男乘客、女乘客及一名男童、輕貨的男司機及女乘客、以及小巴的男司機受傷，全部清醒送院治理。
運輸署宣布，因交通意外，太子道東天橋(往觀塘方向)近石鼓壟道遊樂場的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。
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