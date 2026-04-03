復活清明長假│深圳灣口岸出境現人龍 警圍鐵馬疏導

復活清明5日長假期於今日（4月3日）正式開始，大批港人北上祭祖探親或短途旅遊。其中深圳灣口岸早上9時，出境人流不絕，人頭湧湧，出現排隊人龍，大批警員到場維持秩序，安排鐵馬圍欄zigzag形通道疏導出境旅客。只見旅客扶老攜幼，拖篋挽袋北上，現場所見，秩序井然。至於入境旅客不多，人流正常。

深圳灣管制站廣播指，由於現時過關旅客眾多，內地實施人流管制，請大家耐心等候，並遵照在場人員指示

。入境處預計是次假期共有644萬人次，經各海陸空管制站進出香港，當中約543萬人次經各陸路邊境管制站。

港珠澳大橋官方早前呼籲，為確保出遊順暢，請廣大司機及旅客合理安排出遊計劃，錯峰通關。車輛出遊高峰期間，請司機配合現場指引，依序排隊、有序通行。如遇出境擁堵，可至大橋口岸服務區稍作休憩，待擁堵緩解後再通關。

在深圳灣管制站過關的吳小姐表示，今天是長假期第一天，預計會多人，預留更多時間過關和搭巴士，今天主要約了朋友去深圳吃飯和整香水。另一黃先生表示，打算前往東莞玩三、兩天，因時間充裕，不介意過關花太多時間。

吳小姐表示約了朋友去深圳吃飯。楊偉亨攝

黃先生表示會返東莞玩數天。楊偉亨攝