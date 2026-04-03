Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

復活清明長假│深圳灣口岸出境現人龍 警圍鐵馬疏導

突發
更新時間：10:29 2026-04-03 HKT
發佈時間：10:29 2026-04-03 HKT

復活清明5日長假期於今日（4月3日）正式開始，大批港人北上祭祖探親或短途旅遊。其中深圳灣口岸早上9時，出境人流不絕，人頭湧湧，出現排隊人龍，大批警員到場維持秩序，安排鐵馬圍欄zigzag形通道疏導出境旅客。只見旅客扶老攜幼，拖篋挽袋北上，現場所見，秩序井然。至於入境旅客不多，人流正常。

深圳灣管制站廣播指，由於現時過關旅客眾多，內地實施人流管制，請大家耐心等候，並遵照在場人員指示
。入境處預計是次假期共有644萬人次，經各海陸空管制站進出香港，當中約543萬人次經各陸路邊境管制站。

港珠澳大橋官方早前呼籲，為確保出遊順暢，請廣大司機及旅客合理安排出遊計劃，錯峰通關。車輛出遊高峰期間，請司機配合現場指引，依序排隊、有序通行。如遇出境擁堵，可至大橋口岸服務區稍作休憩，待擁堵緩解後再通關。

在深圳灣管制站過關的吳小姐表示，今天是長假期第一天，預計會多人，預留更多時間過關和搭巴士，今天主要約了朋友去深圳吃飯和整香水。另一黃先生表示，打算前往東莞玩三、兩天，因時間充裕，不介意過關花太多時間。

吳小姐表示約了朋友去深圳吃飯。楊偉亨攝
吳小姐表示約了朋友去深圳吃飯。楊偉亨攝
黃先生表示會返東莞玩數天。楊偉亨攝
黃先生表示會返東莞玩數天。楊偉亨攝

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
影視圈
10小時前
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
影視圈
11小時前
中山美穗母子關係疏離 獨子放棄領鉅額遺產 意外離世近2年 20億日圓身家繼承人曝光
中山美穗母子關係疏離 獨子放棄領鉅額遺產 意外離世近2年 20億日圓身家繼承人曝光
影視圈
17小時前
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
影視圈
21小時前
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
飲食
14小時前
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 每戶每月最多拎$1,610 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
生活百科
2026-04-04 11:53 HKT
六合彩復活節金多寶將於今晚（4日）攪珠。資料圖片
六合彩｜8000萬復活節金多寶攪珠結果 頭獎一注中幸運兒擸8114萬 齊來對冧巴 !
社會
2026-04-04 21:33 HKT
鄭麗文個人背景在內地網絡成熱話，與丈夫返雲南祭祖照曝光。微信公眾號「茶苑路拾貳號」
鄭麗文訪陸︱彝族背景成熱話 與丈夫返雲南祭祖舊照曝光︱多圖
即時中國
1小時前
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
飲食
15小時前