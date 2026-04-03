元朗惡漢站的士車頭聊天擋視線 司機要求讓開遭拳毆頭破血流
更新時間：08:49 2026-04-03 HKT
發佈時間：08:49 2026-04-03 HKT
發佈時間：08:49 2026-04-03 HKT
周五（3日）凌晨2時50分，元朗教育路3號對開，警方接獲57歲姓劉的士男司機報案，指他早前將的士泊在上址，其間有數名非華裔男子站在其的士車頭前談天，他欲開車卻被他們阻擋視線，於是落車要求他們離開。
雙方為此發生爭執，其中兩名非華裔男子拳毆劉男頭部，逞兇後逃去。劉男頭破血流負傷報警，清醒被送往博愛醫院治理。經警方初步調查，案件列作「傷人」，交由元朗警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。
最Hit
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
2026-04-03 19:21 HKT
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
2026-04-04 11:53 HKT
六合彩｜8000萬復活節金多寶攪珠結果 頭獎一注中幸運兒擸8114萬 齊來對冧巴 !
2026-04-04 21:33 HKT