元朗惡漢站的士車頭聊天擋視線 司機要求讓開遭拳毆頭破血流

周五（3日）凌晨2時50分，元朗教育路3號對開，警方接獲57歲姓劉的士男司機報案，指他早前將的士泊在上址，其間有數名非華裔男子站在其的士車頭前談天，他欲開車卻被他們阻擋視線，於是落車要求他們離開。

雙方為此發生爭執，其中兩名非華裔男子拳毆劉男頭部，逞兇後逃去。劉男頭破血流負傷報警，清醒被送往博愛醫院治理。經警方初步調查，案件列作「傷人」，交由元朗警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。