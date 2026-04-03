深水埗情緒激動男子遭警員按地制服 大叫「好X痛呀阿SIR」驚動街坊

深水埗今日（3日）凌晨發生警員制服疑人事件。凌晨約1時，警方在石硤尾街與鴨寮街交界處理一宗求助個案期間，合力制服一名情緒激動的男子。現場叫喊聲驚動附近大廈住戶及途人，有街坊更從高處拍下過程並上載至社交平台，引發網絡熱議。

街坊高位拍下過程 男子大喊「手就斷喇」

根據網上流傳的影片顯示，事發時多名警員將一名男子按在行人路上。該名男子極度掙扎及激動，多次高聲大叫：「好X痛呀！」及「手就斷喇，唔好撳喇！」

由於事發於深水埗鬧市中心，現場有不少途人駐足圍觀，部分住戶亦被吵鬧聲驚醒，紛紛探頭察看。影片相信是由事發地點對開大廈的高層單位拍攝，記錄了警方行動過程。

涉及家庭糾紛 男子經警誡後獲放行

據了解，事件起因涉及一宗家庭糾紛案件。警員接報到場調查期間，發現一名男子情緒極度不穩，為免現場情況惡化及確保安全，警員遂採取行動將其制服。

消息指，事件最終不涉及刑事成分，現場亦無人受傷。警方待該名男子情緒平伏後，對其作出警誡，最終予以放行，事件中無人被捕。