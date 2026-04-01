海關一日內搗破兩私煙倉 檢357萬支煙值1600萬 拘兩無業男

香港海關於周二（31日）展開反私煙行動，一日內接連搗破葵涌及元朗兩個私煙貯存倉庫，共檢獲約357萬支懷疑私煙，估計市值約1,600萬元，應課稅值約1,200萬元，並拘捕兩名男子。

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組調查主任胡旨逵表示，首宗案件發生於葵涌。海關人員上午在一幢工廈巡查期間，發現一名男子正將多個大型行李箱及行李袋推入單位，遂上前截查，於行李內檢獲約13萬支懷疑私煙，當場拘捕該名46歲、報稱無業的持雙程證男子。其後人員進入單位搜查，再檢獲約211萬支私煙，合共檢獲約224萬支。

海關指出，現場發現大量行李箱、行李袋、紙皮箱及包裝物料，相信私煙集團利用入境旅客以「螞蟻搬家」方式偷運私煙來港，再以工廈單位作為集散中心，重新包裝及分銷。部分私煙已被重新裝箱並砌成板貨，懷疑準備轉運出口；加上部分品牌並非本港常見，估計或轉運至煙稅較高的海外地區牟利，亦不排除供應本地市場。

第二宗案件則發生於元朗。海關根據情報分析鎖定一個鄉郊鐵皮場，並於同日下午採取行動，在場外截查一名61歲、報稱無業的本地男子，於其私家車內檢獲約5萬支懷疑私煙。人員其後進入鐵皮場搜查，再檢獲約128萬支私煙，行動中合共檢獲約133萬支。海關相信該批私煙主要供應元朗一帶，並已成功搗破一個私煙儲存倉庫。

海關在元朗一個鄉郊鐵皮場拘捕一名61歲、報稱無業的本地男子。黎志偉攝

海關在元朗一個鄉郊鐵皮場搗破私煙儲存倉庫，共檢獲約133萬支私煙。海關圖片

海關強調，買賣私煙均屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人處理、管有、售賣或購買私煙，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民如發現懷疑私煙活動，可致電海關24小時熱線1828080或透過電郵舉報。