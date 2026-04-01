Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海關一日內搗破兩私煙倉 檢357萬支煙值1600萬 拘兩無業男

突發
更新時間：02:47 2026-04-01 HKT
發佈時間：02:47 2026-04-01 HKT

香港海關於周二（31日）展開反私煙行動，一日內接連搗破葵涌及元朗兩個私煙貯存倉庫，共檢獲約357萬支懷疑私煙，估計市值約1,600萬元，應課稅值約1,200萬元，並拘捕兩名男子。

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組調查主任胡旨逵表示，首宗案件發生於葵涌。海關人員上午在一幢工廈巡查期間，發現一名男子正將多個大型行李箱及行李袋推入單位，遂上前截查，於行李內檢獲約13萬支懷疑私煙，當場拘捕該名46歲、報稱無業的持雙程證男子。其後人員進入單位搜查，再檢獲約211萬支私煙，合共檢獲約224萬支。

海關指出，現場發現大量行李箱、行李袋、紙皮箱及包裝物料，相信私煙集團利用入境旅客以「螞蟻搬家」方式偷運私煙來港，再以工廈單位作為集散中心，重新包裝及分銷。部分私煙已被重新裝箱並砌成板貨，懷疑準備轉運出口；加上部分品牌並非本港常見，估計或轉運至煙稅較高的海外地區牟利，亦不排除供應本地市場。

第二宗案件則發生於元朗。海關根據情報分析鎖定一個鄉郊鐵皮場，並於同日下午採取行動，在場外截查一名61歲、報稱無業的本地男子，於其私家車內檢獲約5萬支懷疑私煙。人員其後進入鐵皮場搜查，再檢獲約128萬支私煙，行動中合共檢獲約133萬支。海關相信該批私煙主要供應元朗一帶，並已成功搗破一個私煙儲存倉庫。

海關在元朗一個鄉郊鐵皮場拘捕一名61歲、報稱無業的本地男子。黎志偉攝
海關在元朗一個鄉郊鐵皮場拘捕一名61歲、報稱無業的本地男子。黎志偉攝
海關在元朗一個鄉郊鐵皮場搗破私煙儲存倉庫，共檢獲約133萬支私煙。海關圖片
海關在元朗一個鄉郊鐵皮場搗破私煙儲存倉庫，共檢獲約133萬支私煙。海關圖片

海關強調，買賣私煙均屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人處理、管有、售賣或購買私煙，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民如發現懷疑私煙活動，可致電海關24小時熱線1828080或透過電郵舉報。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
正義女神丨陳煒兒子「高成彬」成首集MVP 26歲劉倬昕係犯罪學碩士 運動健將代表香港出戰
正義女神丨陳煒兒子「高成彬」成首集MVP 26歲劉倬昕係犯罪學碩士 運動健將代表香港出戰
影視圈
8小時前
長者深水埗冰室每日2蚊買白飯 店員1秘密舉動守護尊嚴 網民：真心respect｜Juicy叮
長者深水埗冰室每日2蚊買白飯 店員1秘密舉動守護尊嚴 網民：真心respect｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
六合彩｜頭獎1500萬今晚攪珠 即睇10大最幸運投注站
六合彩︱頭獎1500萬攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
5小時前
佳宝超市全場8折再度加碼！復活節限時12日優惠  凍肉/蔬果/米/油/飲品勁減
佳宝超市全場8折再度加碼！復活節限時12日優惠  凍肉/蔬果/米/油/飲品勁減
生活百科
15小時前
灣仔83年老店「馮良記表行」結業 知名勞力士代理 見證本地鐘錶史 網民：時代的終結
灣仔83年老店「馮良記表行」結業 知名勞力士代理 見證本地鐘錶史 網民：時代的終結
生活百科
16小時前
稻香長者飲茶優惠！$20.8點心孖寶 任選鮮蝦餃/馬拉糕/雞粥 星期一至日供應
稻香長者飲茶優惠！$20.8點心孖寶 任選鮮蝦餃/馬拉糕/雞粥 星期一至日供應
飲食
13小時前
公屋首派安蔭邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青區尾二！結局神反轉：街坊力證走寶｜Juicy叮
公屋首派安蔭邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青區尾二！結局神反轉：街坊力證走寶｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
校園淪活春宮︱神戶一小學男女教師被揭「激戰」十多次 辯稱「氣氛到無法自制」
校園淪活春宮︱神戶一小學男女教師被揭「激戰」十多次 辯稱「氣氛到無法自制」
即時國際
9小時前
傑出運動員頒奬禮｜2025年度傑出運動員頒奬禮 蔡俊彥奪星中之星三獎成大贏家
傑出運動員頒奬禮｜2025年度傑出運動員頒奬禮 蔡俊彥奪星中之星三獎成大贏家
即時體育
6小時前
伊朗局勢｜白宮稱美伊朗談判「進展良好」伊朗否認 阿拉格齊：「是時候驅逐美軍」｜持續更新
01:40
伊朗局勢｜特朗普欲阿拉伯國家承擔戰爭開支 中巴提中東和平五點倡議｜持續更新
即時國際
2小時前