警方東九龍總區包括機動部隊、衝鋒隊、黃大仙警區、秀茂坪警區、觀塘警區及將軍澳警區人員，聯同入境事務處， 周二 (31日) 展開代號「冠軍 」(CHAMPION) 的反非法勞工聯合行動，突擊搜查東九龍總區多個罪案黑點，並調配無人機配合地面人員執法，行動共拘捕20人。

行動中，10名內地男子、7名內地女子、一名外籍女子、一名非華裔男子和一名本地男子，年齡介乎29至60歲，分別涉嫌「違反逗留條件」、「協助及教唆他人違反逗留條件」、「行乞」及「逾期居留」等罪名被捕，所有被捕人現正被扣留調查。

警聯同入境處東九打擊黑工 無人機配合執法拘捕20人。警方圖片

根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，任何非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士，均不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁三年。

另外，僱主若僱用不可合法受僱的人士，而該人士屬非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人士、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬港元及監禁十年。

人員突擊搜查東九龍總區多個罪案黑點，並調配無人機配合地面人員執法，行動共拘捕20人。警方圖片

警方指，會繼續與相關部門保持緊密合作，採取果斷執法行動，嚴厲打擊非法勞工活動，僱主切勿以身試法。