Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警聯同入境處東九打擊黑工　無人機配合執法拘捕20人

突發
更新時間：00:55 2026-04-01 HKT
發佈時間：00:55 2026-04-01 HKT

警方東九龍總區包括機動部隊、衝鋒隊、黃大仙警區、秀茂坪警區、觀塘警區及將軍澳警區人員，聯同入境事務處， 周二 (31日) 展開代號「冠軍 」(CHAMPION) 的反非法勞工聯合行動，突擊搜查東九龍總區多個罪案黑點，並調配無人機配合地面人員執法，行動共拘捕20人。

行動中，10名內地男子、7名內地女子、一名外籍女子、一名非華裔男子和一名本地男子，年齡介乎29至60歲，分別涉嫌「違反逗留條件」、「協助及教唆他人違反逗留條件」、「行乞」及「逾期居留」等罪名被捕，所有被捕人現正被扣留調查。

警聯同入境處東九打擊黑工　無人機配合執法拘捕20人。警方圖片
警聯同入境處東九打擊黑工　無人機配合執法拘捕20人。警方圖片

根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，任何非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士，均不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁三年。

另外，僱主若僱用不可合法受僱的人士，而該人士屬非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人士、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬港元及監禁十年。

人員突擊搜查東九龍總區多個罪案黑點，並調配無人機配合地面人員執法，行動共拘捕20人。警方圖片
人員突擊搜查東九龍總區多個罪案黑點，並調配無人機配合地面人員執法，行動共拘捕20人。警方圖片

警方指，會繼續與相關部門保持緊密合作，採取果斷執法行動，嚴厲打擊非法勞工活動，僱主切勿以身試法。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
正義女神丨陳煒兒子「高成彬」成首集MVP 26歲劉倬昕係犯罪學碩士 運動健將代表香港出戰
正義女神丨陳煒兒子「高成彬」成首集MVP 26歲劉倬昕係犯罪學碩士 運動健將代表香港出戰
影視圈
7小時前
長者深水埗冰室每日2蚊買白飯 店員1秘密舉動守護尊嚴 網民：真心respect｜Juicy叮
長者深水埗冰室每日2蚊買白飯 店員1秘密舉動守護尊嚴 網民：真心respect｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
佳宝超市全場8折再度加碼！復活節限時12日優惠  凍肉/蔬果/米/油/飲品勁減
佳宝超市全場8折再度加碼！復活節限時12日優惠  凍肉/蔬果/米/油/飲品勁減
生活百科
13小時前
稻香長者飲茶優惠！$20.8點心孖寶 任選鮮蝦餃/馬拉糕/雞粥 星期一至日供應
稻香長者飲茶優惠！$20.8點心孖寶 任選鮮蝦餃/馬拉糕/雞粥 星期一至日供應
飲食
12小時前
六合彩｜頭獎1500萬今晚攪珠 即睇10大最幸運投注站
六合彩︱頭獎1500萬攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
4小時前
灣仔83年老店「馮良記表行」結業 知名勞力士代理 見證本地鐘錶史 網民：時代的終結
灣仔83年老店「馮良記表行」結業 知名勞力士代理 見證本地鐘錶史 網民：時代的終結
生活百科
15小時前
東張西望｜30歲港女上交友APP遭騙財騙色  惹性病兼被呃7萬  佗前男友BB遭報復？
東張西望｜30歲港女上交友APP遭騙財騙色  惹性病兼被呃7萬  佗前男友BB遭報復？
影視圈
2026-03-30 22:57 HKT
重開內地電話要簽7年死約？港男急求救 精明網民教路：轉用這Plan更划算｜Juicy叮
重開內地電話要簽7年死約？港男急求救 精明網民教路：轉用這Plan更划算｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
公屋首派安蔭邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青區尾二！結局神反轉：街坊力證走寶｜Juicy叮
公屋首派安蔭邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青區尾二！結局神反轉：街坊力證走寶｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
一連兩星期！美心MX長者優惠回歸 樂悠咭全日8折優惠 全線分店適用
一連兩星期！美心MX長者優惠回歸 樂悠咭全日8折優惠 全線分店適用
飲食
9小時前