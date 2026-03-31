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警務處禁毒領袖學院成立五周年 教育車即日起走訪全港各區 提升公眾抗毒意識

突發
更新時間：19:46 2026-03-31 HKT
發佈時間：19:46 2026-03-31 HKT

警務處今日（3月31日）於基督教香港信義會信義中學舉行禁毒領袖學院成立五周年慶祝活動啟動禮。

​於2021年，警務處毒品調查科成立了禁毒領袖學院，每年培訓100名中學及大學生成為新一代禁毒領袖。由專業顧問團設計及提供的課程涵蓋毒品相關法律及醫學知識、領袖訓練、宣傳和應對傳媒技巧、歷奇訓練，以及生成式人工智能培訓。學員完成訓練後，將透過小組導師帶領，策劃及舉辦創意禁毒活動，以朋輩力量於校園及社區推行無毒文化。

今年是禁毒領袖學院成立五周年，五周年慶祝活動暨教育車「禁毒領袖移動學院」的啟動禮於3月31日在基督教香港信義會信義中學隆重舉行。毒品調查科總警司吳國章、基督教香港信義會信義中學校長梁冠芬、以及一眾禁毒領袖學院執行委員會成員及導師親臨主禮，共同見證這個別具意義的時刻。

​吳國章指，禁毒領袖學院不單止是一個培訓計劃，更是一個凝聚力量、傳承信念的平台。他感謝香港青年發展聯盟、歷屆執委會成員、專業顧問團及導師對禁毒領袖學院的支持和付出。他期望學院能夠承先啟後，一直傳承下去，成就更多青少年成為真正的禁毒領袖及凝聚青少年及社區的力量，為持續推動無毒社區而奮鬥。

​「禁毒領袖移動學院」匯聚歷屆學員為抗毒教育活動而製作的體驗遊戲及展品，當中包括多個以混合實境、虛擬實境、電子脈衝儀器等技術模擬吸食毒品後知覺扭曲和肌肉失控的毒後駕駛及感官體驗、禁毒版狼人殺遊戲、入選國際影展的抗毒微電影播放、模擬緝毒執法任務及禁毒版猜字遊戲Wordle等，讓公眾全方位感受學員的創意，以生動有趣的方式學習毒品禍害，從而進一步堅定他們遠離毒品的決心。

​「禁毒領袖移動學院」將於3月31日至4月30日走訪全港各區提升公眾抗毒意識，詳情可參閱路線圖。

禁毒領袖學院亦計劃於第三季舉行全港禁毒短視頻比賽，參賽者將獲安排參與由專業導師主講的短視頻製作工作坊，激發他們以創意傳遞抗毒信息。 頒獎典禮會於2026年第四季在西九文化區舉行的大型禁毒嘉年華「Love Our Life – LOL Party」期間舉行。比賽詳情將於稍後公佈。

「禁毒領袖移動學院」時間表。
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