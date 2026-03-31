跨境車涉改裝「雙油缸」偷運平價電油 海關破元朗新田兩鬼油站拘兩男

海關及消防處分別於3月4日及31日聯合行動，於元朗錦上路及新田麒麟山，分別搗破兩個非法電油加油站，共檢獲約4,700公升懷疑未完稅電油，市值約14萬元，應課稅值約28,000元。行動中，人員亦截獲兩部載有未完稅電油的跨境私家車，以及一部懷疑用作非法流動加油站的私家車。兩名跨境私家車司機被捕。涉案兩部跨境私家車的油缸都懷疑經過改裝及加大，以走私更多未完稅電油。

海關月內兩度執法 破獲錦上路及新田非法油站

首先於3月4日，關員於本月初（3 月 4 日）在元朗錦上路搗破一個非法電油加油站。在加油站內發現一輛載有懷疑未完稅電油的跨境私家車。該車輛涉嫌改裝油缸，以加大油缸容量走私大量未完稅電油到非法油站卸載，以供應本港非法電油市場。行動中，人員共檢獲2,700公升未完稅電油，市值約8萬元，應課稅值約16,000元，一名37歲的本地男跨境私家車司機亦同時被捕。

另外在今日，海關亦在經過連日深入調查，今日與消防處人員搗破新田麒麟山另一個同類非法加油站，檢獲另一部跨境私家車，相信同是用作走私未完稅電油到場內卸載，一名43歲內地男子的跨境私家車司機被捕。人員現場檢獲約1,700公升懷疑未完稅電油及大批入油工具，電油市值約5萬元，應課稅值約1萬元。另外，關員在場亦發現一部懷疑用作流動非法加油站的私家車，私家車經改裝後放置了一個塑膠儲存缸，並裝有300公升懷疑未完稅電油，市值約9,000元，應課稅值約1,800元，同時亦發現大批入油工具。

跨境私家車淪運油工具 非法改裝「雙油缸」大容量走私

海關人員已檢走上述涉案車輛、電油及油具作進一步調查，不排除會有更多人被捕。海關稅收罪案調查科稅收調查第三組高級調查主任陳勝龍提到，隨著電油價格上升，香港與內地的電油零售價有明顯差距。有不法之徒基於經濟誘因，非法改裝或加大跨境車輛的油缸，以便偷運大量電油來港，然後儲存在鄉郊的非法儲存倉，或直接供應非法加油站。

據了解，有涉案非法改裝車輛有兩個油缸，入油位置有兩個，相信是為了方便注入不同種類燃油，以待之後偷運來港供應不同駕駛者。

有涉案非法改裝車輛有兩個油缸，相信是為了方便偷運不同種類燃油。

涉案車輛將充公 海關籲切勿以身試法

海關直言，跨境車輛在沒有合規格消防裝置的鐵皮場卸載非法燃油，除涉及逃稅問題外，同時亦構成極高火災風險，對涉事車輛及周邊居民構成極大安全隱患。海關呼籲跨境司機切勿參與任何走私活動，如發現有為走私目的而更改車輛裝置、構造物或結構並加以利用，根據香港法例《進出口條例》，該車輛可予沒收。海關強調，對於打擊市內的非法燃油活動絕不手軟，並會加強源頭堵截，涉案違法車輛會根據《應課稅品條例》被檢取，並向法庭申請充公。

海關亦呼籲市民切勿光顧非法加油站。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、售賣或購買未完稅燃油即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款 100 萬元及監禁兩年，涉案車輛亦可能被充公。如發現非法燃油活動，可致電海關24小時熱線182 8080或消防處24小時熱線5577 9666舉報。