深井住宅淪毒販分銷場 海關拘兩男女檢$260萬各類毒品

海關人員經深入調查，昨日（3月30日）搗破深井一個隱藏於住宅單位的毒品分銷中心，拘捕兩名涉案男女，並檢獲市值共約值260萬元的毒品，包括2.4公斤懷疑氯胺酮、約 1.4公斤懷疑霹靂可卡因和104粒懷疑硝甲西泮 ，以及一批毒品包裝工具。

被捕男女分別23歲及22歲，均報稱無業，為朋友關係。據悉男子涉嫌收取數千元報酬，負責租用單位作毒品儲存、包裝及分銷，供應給新界區用戶，至於女子角色仍在調查。

海關相信，販毒集團選擇交通較不便、人流較稀少地區的住宅作為據點，企圖增加執法難度，但最終仍難逃法網。

海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任卓主烽呼籲，業主在出租單位前應多加留意租客背景，以免單位被用作不法用途。被捕男女已被共同控以一項「販運危險藥物」罪，案件將於明日（4月1日）在西九龍裁判法院提堂。