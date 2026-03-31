31歲黑漢元朗村屋提煉依托咪酯落網 警檢$107萬毒品

無業漢收受販毒集團報酬，在元朗一間村屋內協助淨化及提煉依托咪酯毒品，負責製毒、包裝及運送毒品，供應本地市場，警方經情報搜集後，昨（30日）掩至元朗採取行動，拘捕一名31歲本地男子，涉製毒及販毒罪名，檢獲逾4公升懷疑液體依托咪酯煙彈，依托咪酯粉末及液體，毒品總市值逾107萬港元。

元朗警區反三合會行動組第一隊聶鎮緯偵緝督察講述案情時表示，經過情報分析及深入調查，警方早時鎖定一個位於元朗大棠山咀村的村屋分租單位，疑為一個依托咪酯毒品製毒工場。昨日（30日）元朗警區反三合會行動組第一隊探員，掩至涉案村屋單位附近埋伏。

至當日下午約3點許，探員發現一名男子手持環保袋從該村屋單位走出，遂立即上前截查，在其環保袋內發現10粒載有懷疑液體依托咪酯煙彈。

隨後，探員將男子押返該村屋單位進行搜查。在單位內再檢獲300粒載有懷疑液體依托咪酯煙彈，約重404克依托咪酯毒品粉末，共約4.38公升依托咪酯液體，並且發現大量的製毒工具，包括原材料、香味甘油、電磁爐、針筒、電子磅，以及大量煙彈膠殼。連同男疑人手持環保袋內發現的毒品，是次行動檢獲毒品總市值超過107萬港元。

警方經調查後，相信有關製毒中心及毒品儲存倉運作已約一個月。而被捕男子的角色包括製毒、包裝及運送毒品，供應本地的毒品拆家。警方以「販運危險藥物」和「製造危險藥物」的罪名拘捕了該名31歲本地男子。該男子報稱無業，有黑社會背景。警方相信，被捕男子接受販毒集團的金錢報酬，協助淨化及提煉依托咪酯毒品，供應本地市場，毒害市民。

警方會繼續從不同方向調查，追查毒品來源，防止其他同類毒品流入社區。該名被捕男子被扣留調查，稍後將被暫控製毒和販毒罪名。案件將於明日4月1日上午於屯門裁判法院提堂。

警方呼籲市民，尤其是年輕人，切勿貪圖一時小利或以搵快錢心態，心存僥倖，墮入販毒分子圈套，被利用作販毒工具，隨時斷送大好前途。同時，應該保持警覺，抵制任何與毒品有關的行為。警方亦提醒所有市民，切勿吸毒，並遠離毒品犯罪的危害。

最後，警方重申，製毒及販毒屬於極嚴重的罪行。一經定罪，最高可判處終身監禁，並可處以五百萬元的罰款。市民切勿以身試法。