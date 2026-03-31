海關截獲20支日本抵港受管制針劑 拘3名收貨女

海關於3月25日查驗3件從日本經深圳灣口岸抵港的快遞包裹。經查驗後，海關人員在3個包裹內，發現20支共約值1.3萬元的懷疑含有第一部毒藥受管制針劑。跟進調查後，海關於3月26日透過監控遞送，在3個收件地址拘捕3名收貨女子（28至39歲）。案件仍在調查中，3名被捕人獲准保釋。

根據《進出口條例》，任何人在沒有有效入口許可證下進口藥劑產品及藥物，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁2年。根據《藥劑業及毒藥條例》，任何人未有按照條文的規定而管有毒藥表第1部所列任何毒藥，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁2年。

海關呼籲市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶[email protected]或網上表格舉報懷疑走私活動的事宜。