中年漢石鼓洲地盤猝死｜死者曾OT至午夜 無得食午膳 遺孀哭崩：無端端就走咗！

一名50歲姓陳男工人在石鼓洲人工島地盤工作期間暈倒，送院搶救後不治，家人接到噩耗後趕往醫院了解，可惜未能趕見最後一面。遺孀收到消息後哭癱在家人懷裡，不斷嚎哭：「無端端就走咗！」。家屬更向記者透露，事主自3月19日起到只有一天休息，每天均會超額工作（OT）3小時，其中在上周五（28日）更超額7小時工作，「佢同屋企人講加班加到好攰，有時無得休息，連午餐都無得食呀」。

姓陳死者為石鼓洲外海人工島轉廢為能設施工程分判商工人，與妻子育有兩名兒子，一家四口居於荃灣一單位。由於妻子未取得香港永久居民身份證，未能外出工作，大仔的收入只夠糊口，細仔亦未有工作，而七旬母親亦在汕尾家鄉，全家的經濟重擔落在他的身上。

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家屬表示，陳男身材健碩，沒有長期病患，兩年多前來港定居，一直從事地盤工作，直到一年前加入「向建」，經常到不同地盤工作，每月大約可賺取4萬多元，「佢同我哋講係做雜工，朝8晚5，乜都有做，但近呢一星期係咁OT，日日加班加到好攰，話好辛苦，有時無得休息，連lunch都無得食都要繼續…臨時臨急要人OT，但又唔畀嘢人哋食」。

根據家屬提供陳男的「記賬本」，清楚記低他由3月19日開始至今在石鼓洲地盤工作，中間只有一天休息，每日超額工作至少3小時，其中在上周五（28日）更超額7小時工作，「嗰度返工要跟佢哋安排嘅船先可以走，你變咗走唔甩，諗住OT 3個鐘去到8點可以收工，點知又唔得要OT到12點，返到屋企都差唔多凌晨1點，瞓一陣又6點出門口，根本休息唔夠」。

被問到公司是否已聯絡他們交代事件，遺孀立即悲從中來，不斷嚎哭：「無端端就走咗！」，只能靠外甥黃先生代答。黃先生向《星島頭條》表示，自事件發生以來，公司一直未有交代，亦沒有派人到醫院跟進，「由入院到而家完全無聯絡過我哋，問下都無，畀張紙巾都無呀，邊個報警同點解都唔知」。

他又透露家人致電陳男時，剛好有警察接聽始知悉事件，「由出事一刻開始完全無電話畀我哋，僱主由頭到尾完完全全無打過電話」。他指舅父為人沉靜節儉，每月出糧後便會將整份薪金交予舅母打理，銀包只剩數張20元鈔票，「佢平日好頂得順，你唔問佢都唔講，我哋而家最想知當時發生咩事，點解朝早出事唔打電話畀緊急聯絡人，要通過工友聯絡我哋」。