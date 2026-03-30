LinkedIn騙徒設「全英文劇本」扮專業 19歲大學生墮求職陷阱失$19萬
更新時間：22:21 2026-03-30 HKT
發佈時間：22:21 2026-03-30 HKT
發佈時間：22:21 2026-03-30 HKT
網上求職陷阱手法不斷翻新，近日更有大學生落入偽裝專業的「全英文劇本」騙案。警方表示，近日一名19歲大學一年級女生在職場社交平台「LinkedIn」尋找實習機會時，被騙徒以專業形象及繁複的入職培訓所矇蔽，最終損失高達19萬港元。
警方指，該名19歲大學一年級女生3月初在LinkedIn投遞多份實習申請，其中一間自稱「人事公司」的機構回覆，指她申請的「Research Assistant （研究助理）/ Project Assistant（項目助理）」職位已經額滿，隨即向她推薦另一份「只需手提電腦、在家即可完成的兼職工作」。
對方為了增加可信度，全程使用流利英文溝通，詳細講解公司背景、運作模式、工作內容，並安排長達40分鐘的「入職培訓」。其後引導事主登入對方提供的公司網站及內部帳號，一步步指示她轉帳「購買產品」來賺取佣金。騙徒曾3次將所謂「佣金」存入事主戶口，最高一次達7,000元，事主放下戒心投入更多，最終損失接近19萬元。
警方呼籲一眾大學生求職時，要謹記四大防騙貼士，另外如有懷疑，亦可致電「防騙易18222」熱線求助：
- 保持懷疑精神：對「高薪無門檻」、「即時取錄」、「只需在家工作」等招聘條件持審慎態度；
- 所有需先付款的工作都是高危：正當工作應該是「做完才收錢」，不應要求求職者投入資金；
- 警惕任何可疑網站或「任務平台 App」 ：騙徒常要求下載「任務平台App」製造正當工作假象，所謂的「任務平台」多無官方網站，App並非來自Google Play或Apple Store，而是第三方連結下載；
- 驗證企業真偽：若聲稱來自某購物平台或大型公司，可直接向該公司客服查詢是否屬實。
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