LinkedIn騙徒設「全英文劇本」扮專業 19歲大學生墮求職陷阱失$19萬

網上求職陷阱手法不斷翻新，近日更有大學生落入偽裝專業的「全英文劇本」騙案。警方表示，近日一名19歲大學一年級女生在職場社交平台「LinkedIn」尋找實習機會時，被騙徒以專業形象及繁複的入職培訓所矇蔽，最終損失高達19萬港元。

警方指，該名19歲大學一年級女生3月初在LinkedIn投遞多份實習申請，其中一間自稱「人事公司」的機構回覆，指她申請的「Research Assistant （研究助理）/ Project Assistant（項目助理）」職位已經額滿，隨即向她推薦另一份「只需手提電腦、在家即可完成的兼職工作」。

警方呼籲大學生慎防求職陷阱。FB：香港警察

對方為了增加可信度，全程使用流利英文溝通，詳細講解公司背景、運作模式、工作內容，並安排長達40分鐘的「入職培訓」。其後引導事主登入對方提供的公司網站及內部帳號，一步步指示她轉帳「購買產品」來賺取佣金。騙徒曾3次將所謂「佣金」存入事主戶口，最高一次達7,000元，事主放下戒心投入更多，最終損失接近19萬元。

警方呼籲一眾大學生求職時，要謹記四大防騙貼士，另外如有懷疑，亦可致電「防騙易18222」熱線求助：