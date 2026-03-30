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海關連破3宗「飛機豬」販毒拘3男 檢1,300萬元大麻花及氯胺酮

突發
更新時間：22:03 2026-03-30 HKT
發佈時間：22:03 2026-03-30 HKT

香港海關昨日及今日（29日及30日）於香港國際機場連破三宗涉及航空旅客販毒（俗稱飛機豬）的案件。行動中共檢獲約21公斤懷疑大麻花，及約22公斤懷疑氯胺酮，估計總市值高達1,300萬港元。海關先後拘捕三名男子，年齡介乎24至58歲。

首兩宗案件發生於3月29日。海關機場科人員在截查兩名由泰國曼谷飛抵本港的男子時，於其寄艙行李內發現大量懷疑大麻花。其中一名38歲無業男子。其行李內藏有20包共重11公斤的大麻花，市值約230萬；另一被捕58歲男子報稱銷售員。其行李則藏有18包共重10公斤的大麻花，市值約210萬元。

據悉兩人並非本地人，分別收取8,000元及15,000元報酬。他們各被控以一項「販運危險藥物」罪，案件將於明日（3月31日）在西九龍裁判法院提堂。

第三宗案則涉及一名報稱為商人的24歲外籍男子，他今日由日本東京抵港，海關人員在其行李箱內發現10袋以透明膠袋包裝的懷疑氯胺酮，重約22公斤，估計市值達860萬元。該男子已被海關拘捕，涉嫌「販運危險藥物」，案件仍在調查。

海關毒品調查科機場調查課調查主任梁學彬指出，三宗案件的販毒集團手法極其直接，並無刻意掩飾毒品，僅簡單放入行李箱內企圖闖關，但海關透過風險管理及先進設備，成功阻止毒品流入，犯人最終亦難逃法網。

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