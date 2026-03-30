沙田新城市廣場21歲女遭偷拍裙底 警拘36歲男 熱心市民店員助揭發網民大讚

沙田新城市廣場今日（3月30日）下午流傳一宗偷拍事件，一名女事主零售店購物期間，遭一名手持Apple Watch怪男跟蹤偷拍，幸得熱心市民及機警店員合力拆穿。事件流傳後引起網民熱議，而店舖官方亦回覆網民，稱會表揚相關店員。警方表示，已拘捕一名36歲男子，涉嫌非法拍攝或觀察私密部位。

女事主於社交平台Threads發帖，表示自己於沙田新城市廣場零售店「Green Price」購物時驚覺被偷拍。事源於一名熱心女顧客察覺某男子行為怪異，遂在店內搜索並發現該男正尾隨事主，隨即通報店員，怪男企圖逃走時被途人及店員合力制伏。事主其後留言，直言當時完全未察覺被盯上，事後仍感害怕，發文由衷感謝熱心路人協助，並呼籲女性警惕層出不窮的偷拍手法。

記者其後到事發現場了解，據悉當時涉案怪男懷疑手持Apple Watch，間接操控手袋內鏡頭，偷拍獨行年輕女事主的裙底，熱心女顧客及職員目睹他並沒有將Apple Watch戴在手腕，感到奇怪，因而揭發事件。而警員到場後，怪男更拒絕解鎖手機供調查，最後警方將他帶走。

事件引起網民熱烈討論，店舖官方亦在社交平台回應，對受害人表達慰問，又稱已聯繫店舖經理，將會表揚當時主動協助報警及提醒顧客的員工，呼籲市民在購物時要提高警覺。而事主也在回覆致謝，稱「佢哋真係好helpful，好感謝佢哋」。

警方表示，今日下午近2時，一名36歲姓張男子在沙田正街2至8號一店舖，懷疑偷拍一名21歲女子裙底。人員接報到場，經初步調查，張男涉嫌非法拍攝或觀察私密部位被捕，現正被扣留調查，案件交由沙田警區刑事調查隊第三隊跟進。