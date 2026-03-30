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清明連假｜海關聯旅監局巡查旅客購物熱點 派傳單籲商戶遵守商品條例

突發
更新時間：18:45 2026-03-30 HKT
發佈時間：18:45 2026-03-30 HKT

因應內地清明節連假將至，預計訪港內地旅客將有所增加，為確保旅遊業運作有序及保障旅客權益，香港海關聯同旅監局今日（3月30日）前往九龍灣、紅磡及尖沙咀等旅客購物熱點展開聯合巡查行動。

行動期間，海關及旅監局人員向區內旅監局其下已註冊商戶派發宣傳單張，重申商戶必須嚴格遵守《商品說明條例》。海關強調，絕不容忍任何以不良營商手法，如誤導性遺漏、具威嚇性的營商行為等誤導或威迫旅客購物的情況。

針對短期留港旅客，海關特別專設「快速行動隊」，優先處理訪港旅客的投訴，以確保個案得到即時的跟進。海關將持續加強執法力度，嚴厲打擊各類不良營商行為。同時，海關呼籲市民及旅客在消費前應主動了解產品細節，如懷疑遇到違規違法行為，應堅決拒絕交易並向相關部門舉報。

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