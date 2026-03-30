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冒充水務署短訊月內逾170宗 七旬婦慘失$17萬 警列鏈結及發送人黑名單籲留神

突發
更新時間：17:32 2026-03-30 HKT
發佈時間：17:32 2026-03-30 HKT

假扮水務署追討水費的詐騙短訊叢生，警方今日（3月30日）在防騙專頁「守網者」發帖表示，單單由本月1日至今，警方已接獲超過170宗相關案件，共涉逾340萬港元；最大一宗受害人為一名七旬婆婆，損失超過17萬元。警方在帖文陳列一批假鏈結及假發送人名稱清單，呼籲市民要留神。

警方表示，今個月損失最多的一宗案件，受害人是一名77歲婆婆，她月初收到假冒水務署短訊，聲稱水費賬單已經逾期，並提供「繳費鏈結」，婆婆不虞有詐，進入相關偽冒水務署網頁後，輸入信用卡號碼、到期日及CVV安全碼等資料，最後該信用卡被盜用超過17萬元。

警方稱，今個月所發現與水務署相關的假冒短訊發送人名稱已有約250個，而釣魚鏈結亦超過300條，幾乎全部假發送人名稱包含「HK WSD」，而假連結亦多以wsd或gov等字眼魚目混珠。

警方提醒市民，水務署並不會透過短訊超鏈結要求繳交水費；水務署官方短訊開首有「#」號認證；如有懷疑，瀏覽水務署官方網站（wsd.gov.hk） 查閱官方發出電郵的電郵地址；切勿進入不明鏈結，如有懷疑，即上守網者網站（cyberdefender.hk）的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，輸入鏈結評估風險。

水務署亦曾呼籲市民，任何市民若曾向可疑網站提供個人資料，應與警方聯絡。如有查詢，可致電水務署客戶服務熱線2824 5000。

資料顯示，警方上星期二（3月24日）曾破獲其中一個假扮水務署的詐騙集團，拘捕4名男女，涉嫌與25宗釣魚短訊騙案有關，涉款逾80萬元。警方在觀塘一工廈單位內檢獲大批贓物，包括名貴手錶、演唱會門票及Pokémon遊戲卡等，又在其中一部電腦內發現一個非法網上平台，系統儲存多個虛假網站頁面，而且設有控制台，可顯示受騙人數目、資料，更設按鈕即時指示受騙人輸入一次性密碼以作實時交易。

相關報道：4男女冒水務署發釣魚短訊 盜信用卡資料網購 3個月呃逾80萬落網

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