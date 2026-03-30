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灣仔私家車撞斃流浪貓後不顧而去 熱心司機停車營救 警接報案調查

突發
更新時間：17:07 2026-03-30 HKT
發佈時間：17:07 2026-03-30 HKT

上周五（27日）灣仔堅拿道天橋有私家車輾過一隻黃色唐貓，之後不顧而去。有駛經上址的熱心司機落車了解事件，並將貓救起，惟牠已當場死亡，只好交由義工跟進。動物組織「阿棍屋」表示：「活生生的生命，就這樣一命嗚呼。但若然坐視不理，在車水馬龍的路上定必體無完膚…貓貓雖不幸被路殺，但在最後一程有好心人幫助」。

根據「阿棍屋」上載至社交平台的片段所見，當時堅拿道天橋非常多車，一隻黃色的唐貓在路面上不斷痛苦掙扎，懷疑被車輛輾過，而涉事的車輛亦未有停下，絕塵而去。有駛經的司機落車了解事件，惟貓貓已躺在路面上，一動不動，只好將牠放入膠袋帶走，避免牠遭其他車輛不停重複輾過壓扁，之後再聯絡義工求助。

「阿棍屋」表示：「活生生的生命，就這樣一命嗚呼。但若然坐視不理，在車水馬龍的路上定必體無完膚…貓貓雖不幸被路殺，但在最後一程有好心人幫助」。他們之後將貓貓安排獨立火化，希望牠可以不再痛苦，又感激兩位有心人讓貓貓有尊嚴離去。

阿棍屋將貓貓安排獨立火化，希望牠可以不再痛苦。fb「阿棍屋」圖片
阿棍屋將貓貓安排獨立火化，希望牠可以不再痛苦。fb「阿棍屋」圖片

警方於3月28日接獲報案，指懷疑一輛私家車於上周五（3月27日）上午沿灣仔堅拿道天橋往跑馬地方向行駛，在駛至近燈柱45564時，懷疑撞倒一隻貓隻後不顧而去。該貓隻其後被證實死亡，由一名動物義工帶走處理。警方將案件列作「交通意外引致動物受傷」，交由港島總區交通部意外調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。

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