網傳西貢黃雨期間疑現水龍捲 天文台澄清：近距離雨點影像

天文台於今日（30日）早上10時一度發出黃色暴雨警告，至早上11時取消。黃雨期間，西貢水警東警署對出海面，懷疑出現水龍捲，引起網民熱烈討論。天文台其後澄清，表示照片未能顯示水龍捲的特徵，相信為近距離雨點影像。

天文台：照片未顯示水龍捲特徵 雷達圖像亦未反映

根據天文台發放的實時照片，於今早10時40分，在西貢水警東警署對出的天氣圖像，畫面出現一條長形水柱。由於當時正值黃雨警告生效，畫面引起不少網民熱議，有人估計是水龍捲。

網上流傳聲稱是水龍捲圖像，天文台其後澄清，相信為近距離的雨點的影像。天文台實時圖片

天文台其後澄清，經查證後，影像中顯示的條狀影跡只出現在香港天文台西貢水警東警署(向東南)的單一天氣照片中，而前後拍攝的照片均未見條狀影踪。該照片亦未能顯示水龍捲的特徵，當時的雷達圖像亦未能反映該影像是水龍捲，該照片有機會是鏡頭捕捉了近距離雨點影像

天文台資料：近半世紀3月份未曾接獲水龍捲報告

天文台資料顯示，水龍捲是一條快速旋轉、夾雜著水滴的雲柱，由對流雲的底部連接著水面。水龍捲的風速一般較陸地上的龍捲風為低。由於水龍捲有時能將水吸起，它也俗稱為「龍吸水」。據天文台數據，1959年至2017年期間，1月至3月未曾接獲過水龍捲報告。

香港錄得的每月總水龍捲報告日數 （1959 - 2017）。

水龍捲可分為兩大類型：第一類較為常見的水龍捲，是在相對良好的天氣下發生，和雷暴沒有直接關係。這類水龍捲通常發生在快速發展的濃積雲底下。有研究指出，源自對流雲之下沉氣流到達海面後，會向外擴散造成冷外散氣流。而在這些冷外散氣流的匯聚區域內，再加上溫暖的海面，便會有利這類水龍捲的形成。漩渦先在海面上開始發展，然後逐漸向上伸展，當漏斗形成時，水龍捲已達成熟階段。這類水龍捲的生命週期和移動路徑都較短，一般不會持續超過二十分鐘。此外，當它們登上陸地後，便迅速消散，很少會深入內陸。

第二類水龍捲的形成機制和特徵則與陸上的龍捲風相同，通常和猛烈雷暴相關。它們會伴隨著惡劣天氣如大風及冰雹，並有時會在陸上發展之後移至海上。與第一類不同，這類水龍捲在雷暴內由上至下發展，在起初階段會先出現漏斗雲，之後逐漸延伸至地面或海面。

第一類水龍捲形成之概念模型。