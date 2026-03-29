天頌苑頌棋閣突全幢停電 疑電錶房發生故障 近200居民摸黑落樓逃生

天水圍天頌苑有電錶房發生故障，近200名居民摸黑落樓疏散。今日（29日）晚上8時許，多名天頌苑居民於社交平台發文求救，指頌棋閣地下的電錶房傳出一聲巨響，之後傳出燶味，未幾整幢大廈瞬間失去電力供應，烏燈黑火。消防隨即接報到場，出動一條喉及一隊煙帽隊，初步懷疑電錶房發生故障，冒出濃煙。事件中無人受傷，近200名居民在事故發生後，摸黑落樓逃生。

事故發生後，工人到場進行搶修，至晚上10時左右，大廈的公共設施亦已回復運作，當中包括升降機，多名居民陸續返回寓所休息。

天水圍天頌苑頌棋閣發生停電事故，全幢大廈烏燈黑火。fb「我愛天頌」Feli Yip圖片

天頌苑頌棋閣發生停電。網上圖片

有網民表示，頌棋閣的電制房「燒咗」，整幢樓陷入停電，升降機全部停止運作，有部分住戶疏散到樓下，消防及警察上樓逐層檢查。

中電回覆《星島頭條》表示， 晚上約8時45分，天水圍天頌苑頌棋閣懷疑因客戶設備故障，影響該座約643名客戶的電力供應。中電隨即派員到場檢查，確認中電供電設備及供電正常。中電客戶經理即時與物管公司聯繫，提供協助，據了解，大廈已安排電工進行搶修。

居於低層單位的毛太，事發時並不在家，回家時始知大廈停電，「等咗半粒鐘喇，而家可以行樓梯返上樓」。另外，居民Jeremy指現時大廈部份公共設施有限度運作，但升降機只能抵達15樓，居於高層的住戶需要行樓梯回家，「之前天水圍大停電試過一次，有諗過而家直接行上40樓」。

居民Jeremy考慮行樓梯返回40樓的寓所。

居於低層單位的毛太，事發時並不在家，回家時始知大廈停電。