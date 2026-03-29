有片｜小童坐司機大髀揸軚盤學駕車 網民轟：唔汲取教訓好幼稚

屯門市中心驚現「兒童司機」，網上今（29日）日流傳一條短片，一名年約3歲男童坐在成人大髀駕車，雙手握着軚盤，一路沿屯門鄉事會路往友愛邨方向行駛。成人司機罔顧安全，任由小童玩車又玩命，網民直斥：「離晒譜」。

該短片全長1分42秒，片中一輛掛中港牌的黑色私家車，據了解，事發於今午1時50分，在屯門法院對開的屯門鄉事會路。一名男童坐在成人大髀上，手握軚盤操控車輛，疑未有扣安全帶，後面則還坐着乘客，成人司機偶爾控制軚盤及煞停，其間私家車依燈號停下，充滿好奇的男童不時伸手觸摸車頭物件，私家車最後沿屯門鄉事會路而去。

事件引起網民熱議：「報左警未」、 「又一單低能頭文字B」、 「甘樣做會 犯法㗎」、 「熱切期望有後續」。

根據《道路交通條例》第42條「駕駛時無執照等」，任何人不得容受或允許並無持有有關車輛所屬種類的駕駛執照的人駕駛汽車，違者如第一次被定罪，可處罰款5,000元及監禁3個月。

同類事件過去亦曾發生過，最轟動一宗是於2011年8月，一對夫婦在長沙灣海麗邨，讓年僅歲半兒子坐父親大髀「揸大膽車」近兩分鐘，坐在後座的母親拍片並放上Youtube。二人認罪後稱只是貪玩，「以為畀BB一個快樂嘅童年回憶」，終同被判160小時社會服務令及停牌半年。