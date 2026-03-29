港男上香港仔班納山執垃圾 檢仿製手槍及9發子彈 重案組跟進

今日（29日）早上10時許，警方接獲行山人士報案，指在香港仔班納山一引水道發現一支仿製手槍。人員接報到場，經初步調查，發現該懷疑手槍及9發懷疑子彈，並檢走作進一步檢驗，案件列作「仿製槍械及彈藥發現」，交由西區警區重案組第二隊跟進，暫未有人被捕。

一名在香港經營餐廳的港男每逢周日都會上山執垃圾，今日（29日）他在社交平台Threads發文，指早上他在香港仔下水塘附近、近班納山清理垃圾，其間在草叢堆發現一把手槍，「手感同埋個槍柄位成支嘢都好有歷史感覺…已經報咗警落埋口供處理咗」。

據了解，一名45歲姓鄭男子與朋友今早到香港仔黃竹坑一帶執垃圾，其間行至班納山一引水道時，發現一個用膠紙包住的黑色懷疑手槍。警方到場檢查，初步估計懷疑手槍長約15厘米，內裏有9發子彈，當中6發疑似未用，另有3發為空彈。

事主指該把手槍的手感及槍柄都「好有歷史感覺」。threads@the_night_spyder圖片

事主指該把手槍的手感及槍柄都「好有歷史感覺」。threads@the_night_spyder圖片

事主在草叢堆發現一把懷疑手槍。threads@the_night_spyder影片截圖

事主在草叢堆發現一把懷疑手槍。threads@the_night_spyder影片截圖