好市民獎｜水泉澳快餐店女職員捱斬 4熱心市民制服兇徒 「當刻感到自豪已經足夠」

2024年5月的一個晚上，沙田水泉澳一間快餐店發生驚險一幕，一名男子持刀衝入店內斬傷正在收銀處工作的女職員。危急關頭，4名互不相識的市民—退休警察鄞大德、快餐店分區經理黃俊傑，以及兩名街坊黃文傑和霍偉成挺身而出，以餐車、鋁梯等隨手工具，與持刀兇徒周旋拉鋸，最終合力將對方制服，避免事件演變成更大傷亡。4人近日獲頒「好市民獎」，他們笑言獲獎只是意外之喜，所幸及時保護到傷者避免進一步受襲，其他街坊亦未有因此受傷，「當刻感到自豪已經足夠。」

記者 麥鍵瀧

事發當晚，鄞大德正於快餐店內用膳，突然聽到附近有人尖叫，只見一男子持刀襲擊店內收銀職員，身為退休警察的他見狀，即時將飯菜潑向兇徒吸引其注意，同時搬起身旁的餐車推撞對方，「這是剎那間的反應，見到有事故發生，有人需要幫忙，便自然要伸出援手，這也是曾經作為一名警察的本能使然。」他用手中的餐車不斷與兇徒周旋，嘗試將其控制，「使用工具與兇徒拉遠距離、確保自身和周邊人的安全、留意周圍情況，保護在場市民的安全，均是多年從警的經驗與肌肉記憶。」

同一時間，身處店內的快餐店分區經理黃俊傑亦聽到呼叫，他見到自己的下屬受襲，便衝上前抓住兇徒後領將其拉開，怎料頸部位置被銳物劃過，才驚覺對方手持利刃，「當時第一反應是要保護我的員工，所以沒想太多，幸好襯衫領子厚實，才未傷及頸部皮膚。」他吩咐其他員工報警求助，自己則與鄞大德一同推動餐車，合力將兇徒逼退至商場走廊，並大聲呼喊提醒附近途人注意安全，「那間分店一直以街坊生意為主，大家彼此相當熟絡，實在不希望他們受傷。」

「當刻聯想起早前發生的鑽石山荷里活廣場案件，擔心再次發生類似悲劇，有一種『不幫手就大件事了』的感覺。」食客黃文傑當時正與妻子用膳，忽然聽到有人大叫「斬人啊！」，「我其實並不感到害怕，老婆亦深知我的性格，便叫我去幫忙。」他從食店職員手中接過一把鋁梯，便加入與兇徒對峙的陣列，期間不斷用鋁梯擊向對方手臂，阻止其揮刀攻擊他人，「他不斷揮刀，幾乎要斬到鄞先生，我的鋁梯比較長，就幫手檔住他。」

大量食客慌忙逃走，引起了途經商場的街坊霍偉成注意，當聽到有人呼喊「放下刀」，便毫不猶豫抄起旁邊的膠牌上前協助。他憶述，兇徒精神恍惚、語無倫次，期間曾試圖將其手中的利刀擊落但未果，反被對方輕微割傷頸部，但他不顧傷勢繼續上前與兇徒對抗，「比起自己的傷勢，反而更擔心周邊人的安危，想盡快制服這個男人。事後我與家人提及此事，他們認為我本可以避開這件事，但我不認同，因為心中的正義感令我覺得可以盡多點力。」

兇徒沿商場走廊遊走，不時揮舞手上的武器，4人緊緊進逼，以防有其他市民受傷，並憑著手中的工具與其展開對抗，絲毫不懼持刀兇徒，他們的勇敢表現亦感染了其他街坊紛紛加入。眾人將他逼至牆邊，鄞大德趁其不備，一擊將兇徒緊握的利刀拍落，眾人見狀一擁而上，隨即便有警察到場接手處理，將兇徒制服。據悉，受襲女職員康復進度良好，而兇徒最終被判「有意圖而傷人」罪及「企圖傷人或對他人身體加以嚴重傷害」罪成。

警長讚行動果敢 提醒大眾遇險謹記「閃避求」

警長陳嘉當時率領衝鋒隊趕赴現場，他坦言，接到報案時，一度擔心事件會演變成嚴重傷人案件，但正因4位英勇市民與凶徒對抗，將凶徒逼退，阻止他繼續傷害其他市民，更感染其他街坊陸續加入，最終成功控制場面，才令事件未有進一步惡化，警長陳嘉由衷感謝他們挺身而出，協助警方控制現場，並盡最大努力保護在場市民。

當日負責處理案件的警員黃宇綿表示，見義勇為固然值得鼓勵，不過當市民遇到危急情況，亦要先衡量自己能否安全應對，如果判斷情況屬危險，應盡量先到安全地方，致電警方求助。他建議運用「閃、避、求」原則，即先盡可能離開危險地點，若無法離開，便要躲藏並盡快求助，「確保自身安全的前提下，再出手相助。」

他亦指，市民於警方防罪滅罪上擔當重要角色，不少關鍵線索，全靠市民及早發現並提供資料予警方。因此若市民看到有可疑人持刀遊蕩或有異常行為，應盡早報警求助，讓警方能及早介入，避免事態惡化。

當市民遇上緊急或嚴重事件致電999後，各區的衝鋒隊便會迅速到場處理。每輛衝鋒車均配有不同的專業裝備，以應對不同類型的突發情況。除了應對緊急召喚外，衝鋒隊亦負責在各警區執行警車巡邏任務，隨時候命撲滅罪行，守護社會安全。