有片｜3男學生麥記爭執互潑飲料 被大叔氣場輾壓 校方：希望公眾給予學生改過機會

今（29日）日網上瘋傳一條「欺凌」短片，3名男學生在麥當勞分店內爭執，其中兩名學生欺負一名四眼男生，其間互潑飲料，掌摑對方，一名大叔疑被殃及扯火，出手制止，男學生如小熊遇上巨熊，縮起身子解釋：「喂，佢打我喎」。

據了解，事發於一年前，地點在東區某麥當勞分店，3名學生為同學關係，互相認識。片段全長11秒，3名學生在麥當勞爭執，座位上戴眼鏡男學生雙手被旁邊男學生捉實，不斷掙扎，另一男學生趁機發圍，向四眼男生淋飲料。

四眼男激動說：「X你啊！」，掙開被捉實的雙手，這時對面男生突然一巴掌打落四眼男臉部，傳出「啪」一聲，四眼男的眼鏡被打歪，憤然把飲料擲向對方。此時，一名身穿橙色短衫的灰髮大叔出手制止，男生轉身露出驚恐神色，一臉無辜說：「喂，佢打我喎」。影片至此結束。

事件引起網民熱議：「這種霸凌就是要當場喝止，感謝這位大人」、「惡霸扮演受害者」、「還好意思說他先打我？」。

校方發聲明：發生於去年暑假初 已嚴肅教導相關學生

據了解，3名男學生就讀杏花邨的嶺南中學。校方下午在官網發表聲明，指事件發生於去年暑假初，學校得悉後已立即到現場跟進。訓育老師隨即面見相關學生，深入了解事件始末並與家長商談。學校已嚴肅教導相關學生，闡明其行為的不當之處，並按校規作出適當處分，讓學生深刻反思，明白作為學生必須時刻注意言行舉止，恪守紀律。鑑於事件於去年發生，學校的處理已告一段落，希望公眾給予涉事學生改過及喘息的機會。



嶺南中學強調，校方一向注重學生的全人發展，除學業成績外，更致力教導學生校內校外的適當行為，以及守規守法的精神，深信良好的紀律與品德是學生健康成長的基石。學校會繼續加強相關教育，引導學生正確處理人際衝突，培養同理心與守法意識，使他們成為有禮守規、關愛他人的良好青年。

校方下午在官網發表聲明，指事件發生於去年暑假初，學校得悉後已立即到現場跟進。

教育局：已聯絡學校了解 提醒校方加強訓輔工作

教育局回覆《星島頭條》表示，已聯絡學校了解，學校已跟進有關個案及與持份者保持溝通，並為受影響學生提供支援。教育局已提醒學校加強訓輔工作，並會與學校保持聯絡，提供適切的支援和意見。

教育局指局方對校園欺凌一直採取「零容忍」的政策，絕對不接受任何形式或任何原因的欺凌行為，並為學校提供清晰的指引，詳細列明學校在處理欺凌事件的原則、程序、方式及跟進工作，亦要求學校必須正視和以積極認真的態度處理每一宗欺凌事件。若發生欺凌事件，學校須以學生的安全為首要考慮，按校本危機處理機制，即時介入並盡快制止。就較嚴重的欺凌個案，學校須盡快通知教育局，以便提供協助。若懷疑學生涉及違法行為，學校應主動聯絡警方。

