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清明拜山勿留火種 保安局倡「新舊三寶」顯孝心護山林

突發
更新時間：14:30 2026-03-29 HKT
發佈時間：14:30 2026-03-29 HKT

清明節將至，不少孝子賢孫會拜山掃墓。保安局今日（29日）在社交平台發文，提醒市民僅帶備傳統「拜山三寶」的燒肉、水果和酒，並不足夠，還要做好「現代三寶」。

所謂現代拜山三寶，保安局透過「保安熊仔」向市民介紹，包括「香燭冥鏹一定要放喺鐵桶裏面燃燒」、「確保所有火種完全熄滅後先好離開」，以及「千祈唔好用火清除雜草」。局方強調，拜山有新舊三寶，市民可以安心祭祖之餘，也能夠一起守護山林。

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