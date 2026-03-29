Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港鐵新列車Q-train荃灣綫投入服務 逾百鐵路迷見證 今日運作大致暢順

突發
更新時間：13:56 2026-03-29 HKT
發佈時間：13:56 2026-03-29 HKT

港鐵首列使用新信號系統的市區綫新列車 Q-train，於今日（29日）早上10時57分由荃灣站開出前往中環站方向，正式於荃灣綫服務乘客。百多名鐵路迷在荃灣站等候，見證新列車在荃灣綫首航。港鐵稱，新列車今日運作大致暢順。

新列車配備「列車性能和健康監測系統」，結合新信號系統，可實時採集智能數據，以監察列車及信號系統的運作情況。港鐵認為這長遠有助提升營運及維修管理效率，而荃灣綫的新信號系統在本月中投入服務以來，運作也大致暢順。

港鐵又表示，公司持續投放資源更新鐵路資產，讓鐵路設備及服務與時並進，其中市區綫列車更換工程，是港鐵歷來在列車方面最大的投資。新列車於過去數年陸續在觀塘綫及港島綫投入服務，公司會循序漸進，逐步更換在市區綫行駛的第一代列車。

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
李麗珍為養家寬衣解帶挑戰三級片 公開與家人不相往來真相 罕談與許愿婚姻暗示有人愛計算
李麗珍為養家寬衣解帶挑戰三級片 公開與家人不相往來真相 罕談與許愿婚姻暗示有人愛計算
影視圈
5小時前
拜山注意｜天文台料未來九日均落雨 3.30日間最高29℃ 清明有驟雨雷暴！
00:52
拜山注意｜天文台料未來九日均落雨 3.30日間最高29℃ 清明有驟雨雷暴！
社會
2026-03-28 13:48 HKT
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限/商戶名單
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限
生活百科
2026-03-27 12:27 HKT
九龍城酒樓設「限時飲茶」？4位以下限1小時要交枱！網民怒斥趕客︰食餐飯食到職工用膳咁
九龍城酒樓設「限時飲茶」？4位以下限1小時要交枱！網民怒斥趕客︰食餐飯食到職工用膳咁
飲食
19小時前
大埔公屋戶食煙燻臭走廊 鄰居硬食二手煙忍無可忍 鐵閘貼粗口大字報鬧爆 網民憑一細節猜出苦主年紀｜Juicy叮
大埔公屋戶食煙燻臭走廊 鄰居硬食二手煙忍無可忍 鐵閘貼粗口大字報鬧爆 網民憑一細節猜出苦主年紀｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
復活節｜旅行社指高鐵團爆滿「一票難求」 歐洲團客受戰火影響大跌一半
復活節｜旅行社指高鐵團爆滿「一票難求」 歐洲團客受戰火影響大跌一半
社會
6小時前
星島申訴王｜香港特殊街名多 網民如數家珍 鬥騎呢鬥翹口 含本地歷史科普
星島申訴王｜香港特殊街名多 網民如數家珍 鬥騎呢鬥翹口 含本地歷史科普
申訴熱話
6小時前
清明節10大禁忌必知！26年4生肖易「中招」？禁叫人全名/打麻將 附10類人不宜拜山
清明節10大禁忌必知！26年4生肖易「中招」？禁叫人全名/打麻將 附10類人不宜拜山
飲食
2026-03-28 13:00 HKT
鍾培生與莊雅婷正式結婚 晒巨型鑽石婚戒報喜 富三代娶民建聯小花求婚儀式掀熱話
鍾培生與莊雅婷正式結婚 晒巨型鑽石婚戒報喜 富三代娶民建聯小花求婚儀式掀熱話
影視圈
15小時前
伊朗局勢｜伊朗稱攻擊美軍支援船及駐杜拜美軍 中東4國外長周日在巴基斯坦會談｜持續更新
02:37
伊朗局勢｜美軍兩棲攻擊艦「的黎波里號」抵中東 也門胡塞武裝再襲以色列 ｜持續更新
即時國際
6小時前