港鐵新列車Q-train荃灣綫投入服務 逾百鐵路迷見證 今日運作大致暢順

港鐵首列使用新信號系統的市區綫新列車 Q-train，於今日（29日）早上10時57分由荃灣站開出前往中環站方向，正式於荃灣綫服務乘客。百多名鐵路迷在荃灣站等候，見證新列車在荃灣綫首航。港鐵稱，新列車今日運作大致暢順。

新列車配備「列車性能和健康監測系統」，結合新信號系統，可實時採集智能數據，以監察列車及信號系統的運作情況。港鐵認為這長遠有助提升營運及維修管理效率，而荃灣綫的新信號系統在本月中投入服務以來，運作也大致暢順。

港鐵又表示，公司持續投放資源更新鐵路資產，讓鐵路設備及服務與時並進，其中市區綫列車更換工程，是港鐵歷來在列車方面最大的投資。新列車於過去數年陸續在觀塘綫及港島綫投入服務，公司會循序漸進，逐步更換在市區綫行駛的第一代列車。