全民國家安全教育日︱政府飛行服務隊辦開放日 連串精彩活動市民喝采
更新時間：13:03 2026-03-29 HKT
發佈時間：13:03 2026-03-29 HKT
發佈時間：13:03 2026-03-29 HKT
搜救飛行表演、虛擬實境體驗！政府飛行服務隊今日（29日）在啟德分部舉行開放日暨航空啟導國際學院成立典禮，連串精彩活動，加深市民對政府飛行服務隊的認識。
是次開放日是為響應4月15日「全民國家安全教育日」，開放日展示不同精彩活動，包括中式步操、搜救飛行表演、器材展示、虛擬實境體驗、攤位遊戲、航空啟導國際學院探索專區等，提高全民國家安全意識，了解維護國家安全的工作和成果。
保安局局長鄧炳強為典禮主禮並致辭，政府飛行服務隊總監廖嘉俊以及大學代表亦擔任主禮嘉賓。學院的成立標誌着政府飛行服務隊在培育新一代航空業人才的重要里程碑。
市民Angela觀看了直升機救人及模擬駕駛飛機，大飽眼福，她表示，慶幸能夠抽到入場卷：「好有趣，好多嘢睇」。
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