「良民證」簽發服務明起優化 符合條件申請人免交指紋

警方表示，俗稱「良民證」的「無犯罪紀錄證明書」簽發服務，將由明日（30日）起進一步優化，符合條件的申請人將無需提交指紋便可完成申請程序。新措施實施後，符合列明條件的申請，處理時間將由28日縮減至15日。

簽發「無犯罪紀錄證明書」是一項由警務處提供的收費服務，只供有關人士申請各類入境簽證（包括旅遊、升學或居住等），或領養小孩之用。現時所有申請人可經警務處網上服務申請平台（www.es.police.gov.hk）遞交申請及繳付申請費用、預約到無犯罪紀錄證明書辦事處或九間指定警署套取指紋，以及查詢申請進度。

由明日起，申請人如符合以下列明條件，即無需提交指紋便可完成申請程序：

- 以「智方便」戶口透過警務處網上服務申請平台遞交申請；及

- 申請目的並非與兒童或精神上無行為能力人士的事務（例如：領養小孩）有關。

不過警方稱，在特殊情況下，符合以上列明條件的申請人仍有可能被要求到相關地點提交指紋。新措施配合《行政長官2025年施政報告》提出的「持續提升數碼應用」，為市民提供更優質、便捷的服務。新措施實施後，符合列明條件的申請的處理時間將由28日縮減至15日。有關新措施及申請詳情，可參閱警務處網站 www.police.gov.hk/ppp_tc/11_useful_info/cert_no_crime.html。