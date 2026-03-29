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珍惜生命｜上水彩石邨女子墮樓 送院不治

突發
更新時間：09:51 2026-03-29 HKT
發佈時間：09:51 2026-03-29 HKT

今日（29日）早上9時03分，上水彩石邨玥石樓一名女子墮樓，倒臥在平台上不省人事，其丈人發現報案。救援人員接報到場，將女事主送往北區醫院搶救，惜終告不治。警員正調查事件。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk  

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