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假銀行「Cold Call」低息貸款騙局 無業女扮律師樓職員呃5人$220萬被捕

突發
更新時間：19:16 2026-03-28 HKT
發佈時間：19:16 2026-03-28 HKT

警方拘捕一名39歲報稱無業的女子，涉嫌與5宗「低息貸款」騙案有關，涉案金額總值約220萬港元。警方指騙徒以Cold Call方式假扮銀行職員，推銷低息貸款， 誘騙受害人與佯裝律師樓職員的騙徒簽署偽造的貸款文件，從而騙取受害人支付保證金。

旺角警區重案組第二隊主管高級督察黃穎珩在記者會上表示，旺角警區於3月份接獲2名市民報案，報稱在今年1月接到自稱是銀行職員的騙徒來電，對方訛稱可以提供低息按揭貸款。受害人信以為真，並按騙徒指示分別在3月19及20日於旺角區內的商場與一名自稱律師樓職員的騙徒，簽署一些偽造的貸款文件。當簽署文件後，騙徒要求受害人要支付保證金。受害按指示匯款40萬元及50多萬元的「保證金」到騙徒指定的個人銀行戶口。當騙徒再次要求受害人匯入更多保證金時，受害人思疑受騙，於是報警求助。

警方其後透過銳眼計劃，翻查大量閉路電視片段及情報分析，鎖定騙徒身份，並於昨日（27日）在葵涌區以涉嫌「以欺騙手段取得財產罪」拘捕一名39歲本地女子。警方深入調查，被捕女子曾以同樣手法於同年2月及3月在油麻地及中環的商場內，以相同手法騙取另3名受害人的款項，5宗案件共涉及騙款總達220萬元。她現正被扣留調查。據了解，被捕女子報稱無業，她為收取數百元報酬而犯案。

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