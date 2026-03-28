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觀塘工廈赤膊男掉未熄煙頭落街 網民怒轟無公德心 警拘38歲公司老闆

突發
更新時間：19:38 2026-03-28 HKT
發佈時間：18:41 2026-03-28 HKT

近日有市民在社交平台發布影片，指一名赤裸上身的戴眼鏡男子，於觀塘冠力工業大廈一單位內吸煙，之後將未熄滅的煙頭掉出窗外。多名網民怒斥男子欠缺公德心，建議事主應該報警求助，「發生宏福苑事件，仲唔生性」。警方經調查後拘捕一名38歲男子涉嫌「容許物品從建築物墮下」，案件交由觀塘警區刑事調查隊第六隊跟進。消息指，被捕男子為公司老闆，為上址單位的租戶。

影片長達13秒，從片中可見，涉事男子赤裸上身，坐在窗邊吸煙，不斷吞雲吐霧，其間更隨手將未熄滅的煙頭拋出窗外，非常誇張。帖文刊登後隨即引來多名網民炮轟，直斥其行為毫無公德心，又指片中單位極似住宅環境，懷疑有人將工業大廈單位擅自改成住宅用途，違反地契，「發生宏福苑事件仲唔生性」、「佢嘅行為真係好無品，害死人」、「你有地址有片100%告得入，仲要係呢啲風頭火勢」、「呢啲X街永遠都唔知佢做緊嘅行為係威脅緊成幢樓嘅人嘅生命」、「火災就係這樣的人做成的」。

警方表示，留意到網上流傳一段短片，片段顯示有人從觀塘巧明街106號一工業大廈的單位內將煙頭從高空棄置到街外。觀塘警區特遣隊及刑事部人員經深入調查後，今日（28日）下午在上址以涉嫌「容許物品從建築物墮下」拘捕一名38歲姓朱本地男子，他現正被扣留調查，案件交由觀塘警區刑事調查隊第六隊跟進。消息指，被捕男子為公司老闆，為上址單位的租戶。

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