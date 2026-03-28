學生墮裸聊勒索陷阱急升至28% 警推「守網聯盟遊戲卡」入校園 共建全民防騙屏障

由香港警務處網絡安全及科技罪案調查科主辦，並聯同教育局及數字政策辦公室合辦的「守網聯盟校際錦標賽2026」總決賽暨頒獎典禮於今日（28日）舉行。今次為首屆賽事，旨在透過創新遊戲化學習模式，提升青少年的數碼素養及防騙意識，凝聚跨界力量共建全民防騙屏障。

警務處處長周一鳴致辭時表示，2025年的科技罪案中，約一成受害人是學生，涉及損失金額高達9800萬，而裸聊勒索案件的學生受害人比例由2024年的約19%急升至2025年的近28%，情況令人關注。去年更曾發生10歲女童在社交平台墮入釣魚陷阱的個案，顯示網絡威脅已擴展至小學生層面。有見及此，網罪科在2025年10月聯同教育局及數字政策辦公室推出「守網聯盟遊戲卡」，並在全港中小學推廣，讓學生在遊戲中掌握識別詐騙的技巧，並將所學帶回家中，擴展至社區。

教育局常任秘書長陳穎韶表示，教育局一直與不同部門協作，支援學校推動資訊及創新科技教育。「守網聯盟」校際錦標賽讓學生透過具挑戰性的攻防對戰遊戲活動，以輕鬆、有趣及互動方式，學習防騙知識，從而加強對科技罪案陷阱的警覺性。遊戲卡自推出以來，廣受學校歡迎，學生積極參與，活動有效讓學生掌握網絡安全的訊息。

署理數字政策專員張宜偉致辭時表示，政府一直高度重視網絡安全與數碼素養培育，並透過研討會、工作坊、比賽及講座等多元活動，提升學生、教師及家長網絡安全意識。數字辦將繼續與警務處、教育局及業界夥伴緊密協作，推進公眾教育與人才培育，共同守護香港的數碼未來。

「守網聯盟遊戲卡」是網罪科藉着「守網聯盟」平台於2025年10月推出的重點項目，由網罪科聯同教育局及數字政策辦公室共同籌辦，並在全港中小學推廣。遊戲卡結合攻擊卡、陷阱卡、防禦卡及技能卡，每張卡均包含網絡安全資訊,並對應真實案件與犯案手法。玩家透過組合遊戲卡進行部署及攻防戰，在互動中體會網絡威脅並學會抵禦，達致寓教於樂。當中「特別超級稀有」及 「極稀有」遊戲卡更印有參與部門及機構的吉祥物。目前這套遊戲卡已成為全港中小學教授數碼素養的教材，融入課堂。

首屆錦標賽吸引超過100間中小學、共15,000名同學報名參加。比賽設網上初賽、分區賽及總決賽三個輪次，分區賽於五大陸上警區進行，每區冠、亞軍晉級總決賽，最終共有10間中學及10間小學脫穎而出，於總決賽同場較量。比賽採用「守網聯盟遊戲卡」作為核心學習工具，將防騙知識融入戰略遊戲。

是次比賽由救世軍卜維廉中學及樂善堂梁黃蕙芳紀念學校分別獲得中小學組冠軍，冠軍隊伍更即場進行表演賽,展現卓越的網絡安全知識與應變能力。活動由周一鳴、陳穎韶及張宜偉擔任典禮主禮及頒獎嘉賓，並獲「守網聯盟」多個合作夥伴、學校代表、資訊科技界人士及師生踴躍參與。

「守網聯盟」將持續更新遊戲卡內容，加入最新騙案手法，並鼓勵更多學校舉辦校內賽，進一步將「守網」理念植根民心。是次比賽不僅為學生提供展現才能的平台，更標誌着跨界協作推動網絡安全教育的重要里程碑。