荃灣奪命工傷｜裝修男工人墮梯亡 同住九旬父：去醫院時已經見佢講唔到嘢
更新時間：17:03 2026-03-28 HKT
發佈時間：17:03 2026-03-28 HKT
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荃灣楊屋道一商業大廈周四（26日）發生奪命工業意外，一名65歲男裝修工人拆除百葉窗，期間從長梯墮地，留醫一日後傷重不治，遺下與他共住的九旬老父。死者的父親表示至今仍未知道意外經過，僅知兒子在爬梯時墮地受傷，「去醫院時已經見佢昏迷，講唔到嘢…都無辦法啦，意外嘅嘢」。
據了解，姓伍死者為一名裝修工人，與父親居於何文田愛民邨一單位。死者的父親指，兒子從事裝修行業逾40年，多年前離婚，沒有子女，生前負責家中的生活費與租金，「佢唔夠20歲由學師做到而家，負責冷氣，收入無話固唔固定」。
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同住的九旬老父痛失兒子，坐在客廳愁眉不展，倍覺孤清。被問到是否知道意外經過，他搖頭嘆不知情，僅知道兒子在爬梯時墮地，「去醫院時已經見佢昏迷，講唔到嘢」。他指雖然兒子突然離世，家中生活開支頓失，但仍有兩名女兒可以幫忙，「多少儲蓄都有，有生果金慳慳地都夠，都無辦法啦意外嘅嘢」。
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