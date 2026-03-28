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九巴女車長疑切錯線唔識路 多次飛站騰雞向乘客求救 九巴：已停職

突發
更新時間：16:25 2026-03-28 HKT
發佈時間：16:25 2026-03-28 HKT

近日有九巴乘客於社交平台發文，指乘搭87D線巴士時，女車長疑錯線，並不斷向乘客發問求救，嚇煞下層乘客。雖然多名乘客不停教車長駕駛路線，惟車長仍多次飛站。九巴表示，經調查後已暫停涉事車長駕駛職務。

一名乘客本周三（25日）在Threads發文，標題為「巴士奇遇記，好癲」，她乘搭往來馬鞍山錦英苑及紅磡站的87D號線九巴，女車長駛至拔萃男書院附近時懷疑切錯線，「突然間勁大聲話唔識揸，話自己唔知點去尖沙咀、唔識路，不停問：『而家行邊條線？轉左定轉右？邊個路口轉？』」

有乘客指一名87D女車長疑切錯線，之後驚慌地向乘客求救。
有乘客指一名87D女車長疑切錯線，之後驚慌地向乘客求救。

事主形容坐在下層的乘客被嚇得目定口呆，雖然有熱心乘客嘗試教女車長，惟車長仍多次飛站，「有個阿叔忍唔住，叫女司機『起身坐落黎抖抖』，話佢幫手揸（真係嚇到呆咗） 最誇張係個女司機好似猶豫緊，似乎竟然想應承，真係想畀乘客揸？」。

事主指當時有乘客打去九巴熱線求助，惟沒有人接聽，「撳鐘又唔停，站又飛咗！無啦啦窩打老道駛去亞皆老街，再慢慢出返彌敦道。仲有乘客一路教佢揸，叫佢睇下有冇人要落車，點樣泊返埋站…… 又有乘客安慰佢: 唔好緊張！最後去到尖沙咀司機再飛站，要行返轉頭」。

事主事後已向九巴報告事件，期望日後加強車長嘅培訓及應變能力。
事主事後已向九巴報告事件，期望日後加強車長嘅培訓及應變能力。

事主指當日曾考慮報警，但車上乘客相當冷靜，而且希望可以聯絡到九巴顧客服務熱線，希望對方透過系統即時跟進，事後已向九巴報告事件，期望日後加強車長嘅培訓及應變能力。

根據九巴網頁巴士路線資料，87D往紅磡站原路線應從窩打老道轉入太子道西，惟女車長於窩打老道直駛，至亞皆老街才轉入駛回彌敦道，即錯過太子道西兩個車站。

根據九巴網頁巴士路線資料，女車長於窩打老道直駛，至亞皆老街才轉入駛回彌敦道，即錯過太子道西兩個車站。
根據九巴網頁巴士路線資料，女車長於窩打老道直駛，至亞皆老街才轉入駛回彌敦道，即錯過太子道西兩個車站。

有網民認為事件非常荒謬，亦有人質疑車長訓練不足，「其實應該求其搵個安全位置停低先、打返台問點做、起碼唔使成車人陪佢癲」、「點可以比客渣呀，有意外上嚟成車都冇得賠」、「有時可能頂更。本身唔係揸呢條線。臨時通知改另一條線」、「最緊要最後冇事先係最重要，不過咁都迷路就真係...」。

九巴回覆《星島頭條》表示關注今次事件，經調查後已暫停涉事車長的駕駛職務，並對受影響的乘客致歉，又強調九巴重視行車安全，所有車長都要接受嚴格培訓，包括駕駛技術、路線訓練 及應對突發事件的方法及指引等， 亦定期提醒車長必須遵守行車路線，安全指引及公司守則。

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