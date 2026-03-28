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有片│將軍澳坑口站對開女子疑違法餵鴿 清潔工「執手尾」清洗鴿屎

突發
更新時間：15:50 2026-03-28 HKT
發佈時間：15:50 2026-03-28 HKT

禁止餵飼野鴿條例生效一年半，「鴿患」依然。港鐵坑口站B出口附近行人路，是經常有餵飼野鴿活動的地點之一，該處經常有大群野鴿聚集，佔據大部分行人路，阻礙居民行走，而且地上經常遺下野鴿糞便，衞生情況欠佳。今日（28日）下午2時許， 本網接獲居民報料，指見到一名女子在坑口「黑點」出沒，用紅色膠袋載着飼料，趁沒人留意時，突向地面倒出飼料，即引來大群約數十隻野鴿飛來啄食，然後該名女子又用手機拍下圍食的野鴿堆，之後緩步離開。

現場所見，野鴿聚集在行人路，居民行經時，聚集的野鴿就會成群飛起，站在欄杆上，當居民行過後，野鴿又飛回行人路上繼續「霸佔」。由於野鴿遺下大堆糞便，令行人路滿佈「鴿屎」，衞生欠佳。稍後有食環署清潔工人到來洗地，但野鴿並無因此離開，仍然在附近草地覓食。

清潔工人清洗行人路鴿屎。讀者提供
清潔工人清洗行人路鴿屎。讀者提供
清潔工人清洗行人路鴿屎。
清潔工人清洗行人路鴿屎。
清洗期間，野鴿仍在附近聚集。
清洗期間，野鴿仍在附近聚集。

事實上，新修訂的《野生動物保護條例》（第170章）(下稱新修訂的《條例》｣)已經在2024年8月1日生效。現時，全港一律禁止餵飼野生動物及野鴿，違者可被處定額罰款5,000元或被檢控，最高刑罰為罰款10萬元及監禁一年。

 

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