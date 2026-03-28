水警聯海關香港南面水域反走私 檢$760萬私煙扣查貨車
更新時間：15:50 2026-03-28 HKT
發佈時間：15:50 2026-03-28 HKT
發佈時間：15:50 2026-03-28 HKT
警方懷疑近日有人在香港南面水域一帶進行走私活動，經過深入調查及情報分析後，水警總區特遣隊、水警南分區，聯同海關海域調查組人員，昨晚（27日）在有關海域進行反走私行動。
行動中，人員發現一艘沒有亮起航行燈的快艇駛至土地灣岸邊，同時有數名可疑男子將貨物由快艇搬到岸上一輛貨車上。人員隨即採取行動，可疑男子立即跳上涉案快艇，高速往香港南面水域逃去。水警人員遂展開追截，惟涉案快艇最終在逃離香港南面水域往內地方向駛去。
人員在現場及涉案貨車共檢獲170萬支懷疑私煙，估計市值約760萬元，應課稅值約560萬元，並扣查有關涉案貨車，案件正由海關人員繼續跟進調查。
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