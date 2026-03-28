Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

水警聯海關香港南面水域反走私 檢$760萬私煙扣查貨車

突發
更新時間：15:50 2026-03-28 HKT
發佈時間：15:50 2026-03-28 HKT

警方懷疑近日有人在香港南面水域一帶進行走私活動，經過深入調查及情報分析後，水警總區特遣隊、水警南分區，聯同海關海域調查組人員，昨晚（27日）在有關海域進行反走私行動。

行動中，人員發現一艘沒有亮起航行燈的快艇駛至土地灣岸邊，同時有數名可疑男子將貨物由快艇搬到岸上一輛貨車上。人員隨即採取行動，可疑男子立即跳上涉案快艇，高速往香港南面水域逃去。水警人員遂展開追截，惟涉案快艇最終在逃離香港南面水域往內地方向駛去。

人員在現場及涉案貨車共檢獲170萬支懷疑私煙，估計市值約760萬元，應課稅值約560萬元，並扣查有關涉案貨車，案件正由海關人員繼續跟進調查。

人員檢獲170萬支懷疑私煙，估計市值約760萬元，應課稅值約560萬元，並扣查有關涉案貨車。警方提供
人員檢獲170萬支懷疑私煙，估計市值約760萬元，應課稅值約560萬元，並扣查有關涉案貨車。警方提供

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
伊朗局勢｜美媒：萬斯電話中斥內塔尼亞胡誤導美國 遭以色列設局報復
02:37
伊朗局勢｜美媒：萬斯電話中斥內塔尼亞胡誤導美國 遭以色列設局報復
即時國際
8小時前
05:24
星島申訴王 | 女工投訴欠供強積金即涉「盜竊」被炒 連鎖茶餐廳CCTV相揭「偷雞」真相
申訴熱話
9小時前
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限/商戶名單
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限
生活百科
2026-03-27 12:27 HKT
金燕玲自爆當蘇施黃「只係水泡」  坦言抗拒同性戀只認「半個攣」：我同佢唔係愛情
金燕玲自爆當蘇施黃「只係水泡」  坦言抗拒同性戀只認「半個攣」：我同佢唔係愛情
影視圈
6小時前
等巴士自來錢離奇飄到腳邊 拾金報警終無人認領 港女為$530意外之財頭痛 網民：你收咗佢啦｜Juicy叮。（大圖為資料圖片）
等巴士自來錢離奇飄到腳邊 拾金報警終無人認領 港女為$530意外之財頭痛 網民：你收咗佢啦｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
恐怖雙刀流｜箍煲不成當街插死前女友 冷血台男坐看斷氣
01:36
恐怖雙刀流｜箍煲不成當街插死前女友 冷血台男坐看斷氣
兩岸熱話
5小時前
中山旅遊好去處2026｜中山8大商場食玩買攻略 坐摩天輪/Outlet一折起/張凌赫代言店/夜市美食 深中通道一日遊
中山旅遊好去處2026｜中山8大商場食玩買攻略 坐摩天輪/Outlet一折起/張凌赫代言店/夜市美食 深中通道一日遊
旅遊
16小時前
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
飲食
2026-03-27 16:15 HKT
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-26 13:32 HKT
拜山注意｜天文台料未來九日均落雨 3.30日間最高29℃ 清明有驟雨雷暴！
拜山注意｜天文台料未來九日均落雨 3.30日間最高29℃ 清明有驟雨雷暴！
社會
3小時前