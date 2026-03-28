本港聯內地執法部門橫瀾島搜內河船 檢$9200萬私煙拘4男

香港海關聯同水警及內地執法部門昨日（27日）進行反走私聯合行動，在香港東南面水域偵破一宗涉嫌利用內河船走私的案件，檢獲約2000萬支懷疑私煙，估計市值約9200萬元，應課稅值約6800萬元。



海關根據風險評估和情報分析，聯同水警、內地海關緝私局、公安廳及海警於昨日凌晨在上述水域展開反走私行動。行動期間，海關人員於橫瀾島對開海面發現一艘形跡可疑的內河船並隨即上前截查。經檢查後，海關人員從船上的兩個45呎貨櫃內檢獲該批懷疑私煙。行動中，海關拘捕4名懷疑涉案男子，年齡介乎36歲至60歲。

行動中，人員檢獲約2000萬支懷疑私煙，估計市值約9200萬元，應課稅值約6800萬元。政府新聞處提供