有片│寶林邨怪男偷女裝鞋 攜後樓梯兩分鐘後放回原位 網民：聞鞋佬？
更新時間：15:08 2026-03-28 HKT
發佈時間：15:08 2026-03-28 HKT
發佈時間：15:08 2026-03-28 HKT
將軍澳出現變態索鞋怪男，今（28日）午網上流出兩條短片，一名黑衫短褲男走進寶林邨寶德樓走廊，將住戶門口一對女裝波鞋取走，兩分鐘後又偷偷放回原位，然後施施然離去。事件引起網民熱議：「究竟你想點？」、「又係聞鞋佬？」
兩條短片顯示事發於今午1時許，片中男子短髮載眼鏡，身穿黑色短衫短褲及黑波鞋，他潛入寶德樓一走廊，其中一戶門口擺放三對鞋，一對黃色螢光女裝波鞋、一對男裝波鞋及一對拖鞋。
下午1時25分左右，怪男弓身取走女裝波鞋，走進後樓梯，至1時27分折返，把女裝波鞋放回原位，然後急步離去。
網民表示：「報管理處，查該人是否本邨居民」、「寶德樓出現怪人，究竟你想點」、「戀腳癖」、「又係聞鞋佬」。
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