警隊推出全新提子幼兒繪本《提子與您 穿越童話》以童話陪伴孩童健康成長

多年來，警隊推出的提子深入校園與社區，持續陪伴兒童建立防騙意識，學習自我保護，成為無數孩童成長路上的安全夥伴。今年，提子突破傳統教育形式，攜手經典童話打造全新幼兒繪本套裝《提子與您 穿越童話》，以創意內容融合安全知識與品德教育，為親子共讀與校園教學帶來嶄新選擇。

整套繪本以圖文並茂、情節生動的故事為核心，將防騙、安全、誠實等核心價值融入經典場景之中。《小紅帽與糖果屋》引導孩子在公共場所不擅自離開家人，走失時保持冷靜，向穿制服的人求助；《小琳與提子公園》傳遞誠實不貪心的重要，教導孩子面對誘惑時堅守原則；《國王與提子大臣》則改編自經典童話，鼓勵孩子勇敢識破騙局，不盲目跟從他人。

套裝特別收錄互動遊戲書，透過找不同、數物件等趣味環節，配合掃描書內QR code播放原創兒歌《Stand By You》，讓學習變得更有趣，親子互動亦更見豐富。

繪本採用精巧的六吋乘六吋尺寸，輕巧便攜，無論是放入媽媽袋、書包或手提包都不佔空間。家長可以在公園野餐、診所候診或假日旅途中隨時拿出來與孩子共讀，善用零碎時間分享故事，讓閱讀融入生活每個場景。這種不受場地限制的閱讀體驗，不但讓安全與品德教育隨時展開，更容易讓孩子培養閱讀興趣，在不知不覺間愛上書本。

以童話為橋樑，以安全為底色，這套繪本致力將正向觀念植根於孩子心中。期望在家庭與校園的陪伴下，讓孩子在歡笑中學習，在關愛中成長，築牢安全防線，共建一個更安心、更溫暖的社區。

如果想獲得這套精美幼兒繪本套裝，請密切留意警隊各大社交平台。屆時於3月30日中午12時正，將設有網上問答遊戲，依照遊戲規則並回答正確答案，即有機會獲得幼兒繪本套裝一套。