有片｜屯門私家車切線撼欄撞巴士 20歲司機一度棄車逃走 終涉6宗罪落網

屯門今日（28日）早上發生撞車後司機棄車而逃事件。網上流出一段相信是事發經過的車CAM片段。片段顯示，一部黑色私家車駛至杯渡路近屯門警署對開在交通燈前，本來行快線的私家車疑切線繞過中線的巴士，再駛往左線，惟突加速失控直撼左線路邊鐵欄後，再倒後彈撞到中線的巴士。當時行人路上一名女途人剛行至，幸有鐵欄阻擋，否則私家車剷上行人路，女途人性命堪虞。

而社交平台另一影片拍得私家車撞欄後，車廂內無人，鐵欄毀爛不堪，私家車車頭撞毀，零件散滿地，但不遠處有兩男一女將一名高大的四眼男截停，四眼男手執一個載了物件的膠袋。其中一男子更從後環抱該名四眼男，不讓他離開，只見四眼男不斷掙扎，長約數秒的片段便結束，有網民留言指四眼男掙脫成功已逃走。

網民紛紛留言，指「條欄救返個路人一命」，又稱「cut 兩條線啊，都唔識慢慢行睇吓有冇車嚟。」、「未有看清楚連cut兩線，高速撞政府公物，差點傷及途人，可唔可以告危駕重罰佢？」

據了解，現場有3米長圍欄被撞毀。警方表示，事件發生於今日早上9時22分，一輛巴士沿杯渡路東行，駛至上址時，一輛私家車切線期間失控撞向路邊欄杆並反彈，其車尾再撞向巴士，司機其後逃去。警方經深入調查，其後在屯門區以涉嫌「不小心駕駛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用汽車」、「發生意外後沒有停車」、「發生意外後沒有報案」及「未獲授權擅自取用交通工具」拘捕20歲姓劉的私家車司機，他現正被扣留調查。