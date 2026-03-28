有片│屯門私家車切線失控撼欄反彈再撞巴士 司機棄車途人攔截不果終逃逸
更新時間：12:48 2026-03-28 HKT
發佈時間：12:48 2026-03-28 HKT
發佈時間：12:48 2026-03-28 HKT
屯門今（28日）早上發生撞車後司機棄車而逃事件。網上流出一段相信是事發經過的車CAM片段。片段顯示，一部黑色私家車駛至杯渡路近屯門警署對開在交通燈前，本來行快線的私家車疑切線繞過中線的巴士，再駛往左線，惟突加速失控直撼左線路邊鐵欄後，再倒後彈撞到中線的巴士。當時行人路上一名女途人剛行至，幸有鐵欄阻擋，否則私家車剷上行人路，女途人性命堪虞。
而社交平台另一影片拍得私家車撞欄後，車廂內無人，鐵欄毀爛不堪，私家車車頭撞毀，零件散滿地，但不遠處有兩男一女將一名高大的四眼男截停，四眼男手執一個載了物件的膠袋。其中一男子更從後環抱該名四眼男，不讓他離開，只見四眼男不斷掙扎，長約數秒的片段便結束，有網民留言指四眼男掙脫成功已逃走。
網民紛紛留言，指「條欄救返個路人一命」，又稱「cut 兩條線啊，都唔識慢慢行睇吓有冇車嚟。」、「未有看清楚連cut兩線，高速撞政府公物，差點傷及途人，可唔可以告危駕重罰佢？」
警方表示，今日早上9時22分，屯門杯渡路一部私家車與港鐵巴士相撞，3米長圍欄被撞毀，司機棄車而逃，意外中無人受傷，警方正設法尋找司機下落。
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